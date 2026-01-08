Altın Küre'ye geri sayım. Törenle ilgili detaylar ve tahminlerde öne çıkanlar

08.01.2026 12:54

NTV - Haber Merkezi

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'ne sayılı günler kaldı. 11 Ocak'ta gerçekleşecek gece öncesi törenle ilgili bilmeniz gereken detaylar...

NTV

Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 2026 Altın Küre Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 83'üncü kez düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri töreni, 11 Ocak 2026'da yapılacak.

 

Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek olan törenin sunuculuğunu üst üste ikinci kez Nikki Glaser üstlenecek.

AFP

Hem film hem dizi dünyasını bir araya getirecek olan Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında adeta yıldızlar geçidi yaşanacak.

 

Bu yıl onur ödüllerinin sahibi de Helen Mirren ve Sarah Jessica Parker oldu. Mirren bu yılın Cecil B. DeMille Ödülü’nün, Sarah Jessica Parker ise Carol Burnett Ödülü’ne layık görüldü.

 

Geçtiğimiz ay adayların açıklandığı Altın Küre Ödülleri'nde bu kez ilk defa podcast kategorisi de yer alıyor.

IMDB

Dokuz dalda adaylıkla öne çıkan "One Battle After Another" film kategorisine damga vururken; "Sentimental Value" sekiz adaylıkla, "Sinners" da yedi adaylıkla öne çıktı.

 

Televizyon kategorisinde ise "The White Lotus" dizisi, altı dalda adaylıkla başı çekti.

FİLM KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI 3
IMDB

En İyi Film-Dram

 

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

IMDB

En İyi Film- Müzikal ya da komedi

 

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

IMDB

Yabancı Dilde En İyi Film

 

It Was Just an Accident (Fransa)

No Other Choice (Güney Kore)

The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç)

Sirat (İspanya)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

 

En İyi Animasyon Filmi

 

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

IMDB

Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü

 

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible-The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

 

En İyi Senaryo

 

Paul Thomas Anderson–One Battle After Another

Ronald Bronstein ve Josh Safdie–Marty Supreme

Ryan Coogler–Sinners

Jafar Panahi–It Was Just an Accident

Eskil Vogt ve Joachim Trier–Sentimental Value

Chloe Zhao ve Maggie O'Farrell–Hamnet

TELEVİZYON KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI 7
IMDB

En İyi Dizi-Drama

 

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

 

En İyi Dizi-Komedi ya da Müzikal

 

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

IMDB

En İyi Mini Dizi

 

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

 

En İyi Podcast

 

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

OSCAR'IN HABERCİSİ OLARAK BİLİNİYOR 9
AFP

Öte yandan hayranlar ve uzmanlar Altın Küre için tahminlerde bulundu. Birbirinden farklı birçok görüş olsa da "Hamnet", "One Battle After Another" ve "Sinners" hem en iyi film hem de oyunculuk dallarında öne çıkarken, televizyon kategorisi için yapılan tahminlerde ise "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dikkat çekti.

 

Mart ayında gerçekleşek Oscar için adeta bir ön gösterim niteliği taşıyan Altın Küre'de hangi yapımların ve oyuncuların ödül alacağı heyecanla bekleniyor.