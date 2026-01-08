Altın Küre'ye geri sayım. Törenle ilgili detaylar ve tahminlerde öne çıkanlar

Hem film hem dizi dünyasını bir araya getirecek olan Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında adeta yıldızlar geçidi yaşanacak.

Bu yıl onur ödüllerinin sahibi de Helen Mirren ve Sarah Jessica Parker oldu. Mirren bu yılın Cecil B. DeMille Ödülü’nün, Sarah Jessica Parker ise Carol Burnett Ödülü’ne layık görüldü.

Geçtiğimiz ay adayların açıklandığı Altın Küre Ödülleri'nde bu kez ilk defa podcast kategorisi de yer alıyor.