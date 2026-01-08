Altın Küre'ye geri sayım. Törenle ilgili detaylar ve tahminlerde öne çıkanlar
08.01.2026 12:54
NTV - Haber Merkezi
Bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'ne sayılı günler kaldı. 11 Ocak'ta gerçekleşecek gece öncesi törenle ilgili bilmeniz gereken detaylar...
Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 2026 Altın Küre Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 83'üncü kez düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri töreni, 11 Ocak 2026'da yapılacak.
Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek olan törenin sunuculuğunu üst üste ikinci kez Nikki Glaser üstlenecek.
Hem film hem dizi dünyasını bir araya getirecek olan Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında adeta yıldızlar geçidi yaşanacak.
Bu yıl onur ödüllerinin sahibi de Helen Mirren ve Sarah Jessica Parker oldu. Mirren bu yılın Cecil B. DeMille Ödülü’nün, Sarah Jessica Parker ise Carol Burnett Ödülü’ne layık görüldü.
Geçtiğimiz ay adayların açıklandığı Altın Küre Ödülleri'nde bu kez ilk defa podcast kategorisi de yer alıyor.
Dokuz dalda adaylıkla öne çıkan "One Battle After Another" film kategorisine damga vururken; "Sentimental Value" sekiz adaylıkla, "Sinners" da yedi adaylıkla öne çıktı.
Televizyon kategorisinde ise "The White Lotus" dizisi, altı dalda adaylıkla başı çekti.
FİLM KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI
En İyi Film-Dram
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
En İyi Film- Müzikal ya da komedi
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Yabancı Dilde En İyi Film
It Was Just an Accident (Fransa)
No Other Choice (Güney Kore)
The Secret Agent (Brezilya)
Sentimental Value (Norveç)
Sirat (İspanya)
The Voice of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Animasyon Filmi
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible-The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
En İyi Senaryo
Paul Thomas Anderson–One Battle After Another
Ronald Bronstein ve Josh Safdie–Marty Supreme
Ryan Coogler–Sinners
Jafar Panahi–It Was Just an Accident
Eskil Vogt ve Joachim Trier–Sentimental Value
Chloe Zhao ve Maggie O'Farrell–Hamnet
TELEVİZYON KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI
En İyi Dizi-Drama
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
En İyi Dizi-Komedi ya da Müzikal
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
En İyi Mini Dizi
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
En İyi Podcast
Armchair Expert With Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang With Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
OSCAR'IN HABERCİSİ OLARAK BİLİNİYOR
Öte yandan hayranlar ve uzmanlar Altın Küre için tahminlerde bulundu. Birbirinden farklı birçok görüş olsa da "Hamnet", "One Battle After Another" ve "Sinners" hem en iyi film hem de oyunculuk dallarında öne çıkarken, televizyon kategorisi için yapılan tahminlerde ise "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dikkat çekti.
Mart ayında gerçekleşek Oscar için adeta bir ön gösterim niteliği taşıyan Altın Küre'de hangi yapımların ve oyuncuların ödül alacağı heyecanla bekleniyor.