Altın oran'a göre en güzel 10 kadın belirlendi
İngiltere’de Altın Oran ölçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid seçildi. Yüz hatlarının değerlendirildiği güzellik listesinin ilk sırasında yüzde 94.35 oranla 23 yaşındaki model Bella Hadid yer alırken, ünlü şarkıcı Beyonce yüzde 92.44 oranla ikinci, Amber Heard ise yüzde 91.85’lik oranla listenin üçüncü basamağında bulunuyor.
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Güzelliğin evrensel formülü kabul edilen Altın Oran* son olarak İngiliz Daily Mail'de yer buldu. Yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen Altın Oran'a göre listeler yapılır. Bu listelere bir yenisi daha eklendi ve En güzel kadınlar sıralandı. Daily Mail'in Dr. Julian De Silva'nın hesaplarını kaynek göstererek verdiği listenin zirvesinde ise Bella Hadid var. İşte listenin ilk 10’unda yer alan isimler.
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210. Cara Delevingne
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39. Katy Perry
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48. Natalie Portman
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57. Scarlett Johansson
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66. Kate Moss
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75. Taylor Swift
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84. Ariana Grande
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93. Amber Heard
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102. Beyonce
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111. Bella Hadid
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Altın Oran nedir?
*Altın oran bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Güzelliğin arkasındaki gizli formül olarak kabul gören ve Antik Yunanlılar tarafından da kullanılan 'altın oran' (1,618033988749894) bir doğru parçasının |AB| 'altın oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi anlamına geliyor."
Leonardo da Vinci ile popülerleşen Altın Oran kavramı; büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Yüz estetiğinde bu oran büyük organların onun alt organları dediğimiz organlara oranıdır. Örneğin yüzün, boynun genişliğine oranı, dudağın ve kaşların birleşim yerine oranı, burun boyunun yüzün boyuna, çene ucunun, kaşların birleşim yerine ve ağız boyunun burun genişliğine, burun genişliğinin burun deliklerine ve göz bebekleri arası ile kaşlar arasındaki mesafeye oranı gibi.
Bu sayının bulunduğu orantı, tüm çağlarda mimari ve plastik sanatlarda harmoninin ve estetiğin belirtisi kabul edilmiştir. Bir sanat eseri ya da doğada izlemekten hoşlandığımız, keyif aldığımız, gözümüzü yormayan ve uzun süre izlediğimizde dahi bıkkınlık yaratmayan güzelliklerin temelinde “Altın Oran”ın izleri vardır.