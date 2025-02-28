Alzheimer hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre alzheimer hastaları oruç tutabilir mi?

ALZHEİMER HASTALARI ORUÇ SÜRESİNCE BESLENME DÜZENİNİ NASIL PLANLAMALIDIR?

Alzheimer hastaları, oruç tuttuğunda beslenme düzeninin özenle planlanması gerekir. Oruç süresince uzun süreli açlık yaşandığı için iftar ve sahur arasındaki zaman aralığı iyi değerlendirilmelidir. Yeterli protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları barındıran öğünler tercih edilmelidir. Tek seferde çok miktarda yemek yerine, sindirimi kolaylaştırmak adına yavaş ve kontrollü yemek önerilir. Alzheimer hastalarında susuzluk hissi yeterince net olmayabilir, bu nedenle sıvı alımına özellikle dikkat edilmelidir. İftardan sahura uzanan süre boyunca su, bitki çayları veya hafif çorbalar tüketmek faydalı olabilir. Ayrıca hastalığın ilerleme durumuna göre doktor veya diyetisyenle görüşerek vitamin ve mineral dengesini korumaya yönelik takviyeler almak da yararlı olabilir. Unutkanlık riskini azaltmak için beslenme saatleri ve içerikleri yazılı olarak planlanabilir.





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ALZHEİMER HASTALARININ ORUÇ TUTMASI HAKKINDA DİYANET'İN GÖRÜŞÜ NEDİR?

Alzheimer hastalarında düzenli ilaç kullanımı çok önemlidir. Oruç sırasında, ilaç saatleri değişebilir veya unutulabilir. Uzman hekim, ilacın iftarda veya sahurda alınacak biçimde ayarlanmasını tavsiye edebilir. Ancak bazı ilaçlar gün içine yayılarak alınmayı gerektirebilir. Böyle durumlarda, hastanın oruç tutması ilaç rejimini aksatabileceği için doktorla birebir görüşmek gerekir. Bazı ilaçlar aç karnına alınmayı, bazıları ise tok karnına alınmayı gerektirir. Kullanılan ilacın türüne göre açlık süresi artırınca yan etkiler görülebilir. Örneğin, Alzheimer hastaları için bellek güçlendirici ilaçların zamanında alınması hastalığın seyrini olumlu etkileyebilir. İlaç saatleri oruç düzenine uymuyorsa, alternatif olarak ilacı su ya da düşük kalorili bir içecekle alma yöntemi değerlendirilebilir. Tüm bu süreçte uzman önerileri temel alınmalıdır.Alzheimer hastaları, susuzluk hissini yeterince tanımlayamayabilir veya ifade edemeyebilir. Oruç süresince uzun saatler su tüketilmediği için dehidratasyon riski artar. Bu nedenle, iftarla sahur arasındaki dönemde bol su içmek önemlidir. Suyun yanı sıra elektrolit dengesini koruyacak düşük şekerli içecekler veya bitki çayları yararlı olabilir. Sıvı tüketimi belirli bir plana göre düzenlenmeli ve hastanın bir şeyler içmeyi unutmaması için hatırlatıcılar kullanılmalıdır. Çok sıcak veya aşırı soğuk içecekler yerine ılık veya oda sıcaklığındaki içecekler tercih edilebilir. Alzheimer hastaları bazen suya karşı isteksiz olabilir veya sıvı alımını reddedebilir. Bu durumda, su içeriği yüksek meyve veya çorbalar gibi alternatifler denenebilir. Özellikle idrar çıkışı ve beden ısısı takip edilmelidir.Diyanet’in görüşü, aklı yerinde olmayan veya hastalığı nedeniyle oruç tutamayacak derecede zorlanan kişilerin sorumlu olmadığını açıkça belirtir. Bu durum Alzheimer hastalığının ileri safhalarında olan veya hastalığın getirdiği bilinç kayıplarıyla oruç tutamayacak durumda bulunan kişiler için geçerli kabul edilir. Diyanet kaynaklarına göre, oruç tutmak bir farzdır ancak kişi sağlığı elvermiyorsa ve tedavi görüyorsa bu sorumluluğu yerine getirmeyebilir. Alzheimer hastalarının bilinç düzeyi, hastalığın evresi ve tıbbi gereksinimleri, oruç tutabilme değerlendirmesinde belirleyici olur. Hafif evrede olup doktor kontrolünden geçen ve sağlığı oruç tutmaya uygun bulunan Alzheimer hastaları, dini görevlerini yerine getirebilir. Orta veya ağır evredeki hastaların ise bu konuda muaf tutuldukları vurgulanır.