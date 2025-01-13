Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü?

Profesör Sir Rory Collin, ses getireceği tahmin edilen çalışma hakkında şunları söyledi:

''Kalp krizi ve felç geçirme riski yüksek kişileri, vücutlarındaki proteinler sayesinde erken tespit edebiliriz. Bu kişiler genç yaşlarda statin gibi ilaçlarla tedavi edilebilir, böylece kalp krizi veya felç geçirmeleri engellenebilir. Eğer proteinler, bir kişide meme kanseri veya bağırsak kanseri riskinin yüksek olduğunu gösterirse, daha erken yaşlarda mamografi veya bağırsak taramaları yapılabilir ve böylece kanser daha erken teşhis edilebilir."