Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü?

Bilim insanları, Alzheimer'ın basit bir kan testi ile erken evrelerde tespit edilebileceğini öngörüyor. 50 bin katılımcının inceleneceği çalışmada, yalnızca Alzheimer'ın değil, kalp krizi ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarının da yıllar öncesinden belirlenebileceği ileri sürülüyor.

Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 1

Uzmanlar, hastalandığımızda vücutta meydana gelen binlerce proteinin artık hızlı ve ucuz bir şekilde analiz edilebileceğini belirtiyor ve bunun yeni bir tıbbi dönemi başlatacağına inanıyorlar.

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Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 2

Bu alanda yapılacak olan en büyük çalışma, İngiltere Biyobankası’na katılan 50 bin gönüllü ile yürütülecek.

Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 3

Profesör Sir Rory Collin, ses getireceği tahmin edilen çalışma hakkında şunları söyledi:

''Kalp krizi ve felç geçirme riski yüksek kişileri, vücutlarındaki proteinler sayesinde erken tespit edebiliriz. Bu kişiler genç yaşlarda statin gibi ilaçlarla tedavi edilebilir, böylece kalp krizi veya felç geçirmeleri engellenebilir. Eğer proteinler, bir kişide meme kanseri veya bağırsak kanseri riskinin yüksek olduğunu gösterirse, daha erken yaşlarda mamografi veya bağırsak taramaları yapılabilir ve böylece kanser daha erken teşhis edilebilir."

Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 4

Prof. Collins, proteinlere dayalı bir kan testinin bunama, kanser ve diğer hastalıkları erken aşamalarda tespit edebilmesine ve bu hastalıklar için daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacağını da belirtti.

Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 5

Oxford Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı bir araştırmada, kansere yakalanan gönüllülerin yüzde 100’ünden fazlasında hastalık belirtilerinin yedi yıldan daha önce kanda görüldüğü saptandı. Bu, kanserin vücutta çok daha erken bir aşamada tespit edilebileceği anlamına geliyor.

Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 6

Araştırmada, İngiltere Biyobankası’ndan alınan çeyrek milyon kan örneği ve 10-15 yıl sonra tekrar kan örneği veren 50 bin gönüllünün yer alacağı bildirildi. Bu çalışmada proteinlerin, yaşla birlikte nasıl değiştiği ve hastalık olasılıklarının ne oranda arttığı gözlemlenecek.

Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü? - 7

Araştırmacılar, proteinlerin şu ana kadar incelenen hastalıkların yüzde 90’ı için erken uyarı sağlayabileceğini ve mevcut yöntemlere kıyasla daha etkili olduğunu belirtiyor.

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