Alzheimer'ı 10 yıl daha erken teşhis etmek mümkün mü?
Bilim insanları, Alzheimer'ın basit bir kan testi ile erken evrelerde tespit edilebileceğini öngörüyor. 50 bin katılımcının inceleneceği çalışmada, yalnızca Alzheimer'ın değil, kalp krizi ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarının da yıllar öncesinden belirlenebileceği ileri sürülüyor.
Uzmanlar, hastalandığımızda vücutta meydana gelen binlerce proteinin artık hızlı ve ucuz bir şekilde analiz edilebileceğini belirtiyor ve bunun yeni bir tıbbi dönemi başlatacağına inanıyorlar.