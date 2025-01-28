Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı

Katılımcılar, erken ve geç REM uykusu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Erken REM grubundaki kişiler, uykuya daldıktan sonra ortalama 98 dakika içinde REM uykusuna geçerken, diğer grup ise 193 dakikadan fazla zaman harcıyordu. Alzheimer hastalarının REM uykusunun gecikmesi, erken REM uykusuna göre amiloid seviyesinin yüzde 16, tau proteininin ise yüzde 29 daha yüksek olmasına yol açıyordu.

Araştırma, bu kişilerin beyinlerinde Alzheimer’la ilişkili sağlıklı protein olan BDNF (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör) seviyesinin yüzde 39 daha düşük olduğunu da ortaya koydu.