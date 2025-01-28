Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı
Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, uyku kalitesi ve süresinin, Alzheimer'ın gelişim riskini etkileyebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle REM (Hızlı Göz Hareketi) aşamasına geçişte zorluk yaşayan kişilerin Alzheimer riskinin yüksek olduğunu ifade etti.
Ses getiren çalışmada, derin uykuya geçişte zorluk çeken bireylerin beyinlerinde, Alzheimer hastalarında da görülen amiloid ve tau adlı toksik proteinlerin birikme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.
Uzmanlar, bulguların melatonin gibi ilaçların, Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatabileceğini belirtse de, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.