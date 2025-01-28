Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı

Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, uyku kalitesi ve süresinin, Alzheimer'ın gelişim riskini etkileyebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle REM (Hızlı Göz Hareketi) aşamasına geçişte zorluk yaşayan kişilerin Alzheimer riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı - 1

Ses getiren çalışmada, derin uykuya geçişte zorluk çeken bireylerin beyinlerinde, Alzheimer hastalarında da görülen amiloid ve tau adlı toksik proteinlerin birikme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bulguların melatonin gibi ilaçların, Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatabileceğini belirtse de, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

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Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı - 2

Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Yue Leng, REM uykusundaki gecikmenin, beynin hafıza pekiştirme yeteneğini bozarak, öğrenme süreçlerini engellediğini ifade etti. Ayrıca, bu durumun stres hormonu kortizol seviyesini artırarak, beynin hafızayı güçlendiren bölgesi olan hipokampuse zarar verebileceğini söyledi.

REM uykusu, uyku döngüsündeki son evreyi takip eder ve genellikle gece boyunca dört veya beş kez tekrarlanır. Yaşlılarda REM uykusuna geçiş süresi daha uzun olabilir.

Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı - 3

Çin-Japonya Dostluk Hastanesi’ndeki araştırmacılar, ortalama yaşı 70 olan 128 kişiyi inceledi. Katılımcıların yarısı Alzheimer hastası, üçte biri ise Alzheimer’ın öncüsü sayılabilecek hafif bilişsel bozukluk yaşıyordu. Kalan grup ise normal bilişsel işlevlere sahipti.

Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı - 4

Katılımcılar, erken ve geç REM uykusu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Erken REM grubundaki kişiler, uykuya daldıktan sonra ortalama 98 dakika içinde REM uykusuna geçerken, diğer grup ise 193 dakikadan fazla zaman harcıyordu. Alzheimer hastalarının REM uykusunun gecikmesi, erken REM uykusuna göre amiloid seviyesinin yüzde 16, tau proteininin ise yüzde 29 daha yüksek olmasına yol açıyordu.

Araştırma, bu kişilerin beyinlerinde Alzheimer’la ilişkili sağlıklı protein olan BDNF (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör) seviyesinin yüzde 39 daha düşük olduğunu da ortaya koydu.

Alzheimer'ın en erken belirtisi uykuda ortaya çıkıyor: Çinli bilim insanları tehlikeyi kanıtladı - 5

Bilim insanları, Alzheimer riski taşıyan kişilerin REM uykusuna geçişi kolaylaştıracak sağlıklı uyku alışkanlıkları edinmelerini öneriyor. Ayrıca, uyku apnesi gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması gerektiği de vurgulanıyor.

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