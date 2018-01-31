Amal Clooney ikizleriyle ilk kez görüntülendi (Ünlülerin merak edilen çocukları)
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çoçukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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Victoria Beckham, Kim Kardashian, Kylie Jenner hatta Kate Middleton… Saydığımız bütün ünlü isimleri çocuklarıyla görmeye alışığız ve onların çocuklarıyla çizdikleri mutlu aile tabloları içimizi ısıtıyor. Ancak görmeye alışık olmadığımız bir şey var. Amal-George Clooney çiftinin ikizleri: Ella ve Alexander.
Hollwood’un ünlü çifti, bir yaşındaki ikizlerini kameralardan uzak tutmaya çalışsa da, sevimli bebekler ve Amal Clooney geçtiğimiz gün New York’ta bir otelden çıkarken görüntülendiler.
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Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
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4Ve kızları North West
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7Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
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8Adele ve oğlu Angelo Adkins
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9Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
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10Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
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11Violet Anne Affleck
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12Seraphina Rose Elizabeth Affleck
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13Samuel Garner Affleck
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15Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
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19Madonna ve çocukları
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21Rocco Ritchie
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22Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
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24Arnold Schwarzenegger'in çocukları
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25Patrick Schwarzenegger
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26Katherine Schwarzenegger
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27Joseph Baena
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28Christina Schwarzenegger
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29Christopher Schwarzenegger
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30David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
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31Brooklyn Beckham
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35Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
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36Shiloh Nouvel
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37Vivienne Marcheline
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38Knox Leon
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39Pax Thien
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40Zahara
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41Maddox
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42Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
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43Tom Hanks ve çocukları
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44Chet Hanks
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45Truman Theodore Hanks
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46Colin Hanks
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47Elizabeth Hanks
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49Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
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53Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
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54Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
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56Meryem Uzerli ve kızı Lara
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58Buse Terim ve kızı Nil
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59Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
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60Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
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62Sibel Can ve kızı Melis
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63Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
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64Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
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65Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
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66Çiftin kızı Lisa
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67Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
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Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
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70Özgü Namal ve oğlu Nefes
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72Demet Akalın-Onur Kurt
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73Kızları Hira
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75Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
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76Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
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77Kızı Zeyno Karadağlı
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78Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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79Işın Karaca'nın kızı Mia
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80Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
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81Kutsi ve kızı Ceylin
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82Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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85Oğulları Tarık Emir Tekin
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86Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
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87Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
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88Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
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89Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
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91Ebru Gündeş kızı Alara
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92Emre Kınay-Emine Ün
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93Kızı Duru Kınay
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95Kızı Zeynep Alkan
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97Çiftin oğlu Okan Ali
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99Kızları Ceren Olcay
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101Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan