Amal Clooney ikizleriyle ilk kez görüntülendi (Ünlülerin merak edilen çocukları)

Victoria Beckham, Kim Kardashian, Kylie Jenner hatta Kate Middleton… Saydığımız bütün ünlü isimleri çocuklarıyla görmeye alışığız ve onların çocuklarıyla çizdikleri mutlu aile tabloları içimizi ısıtıyor. Ancak görmeye alışık olmadığımız bir şey var. Amal-George Clooney çiftinin ikizleri: Ella ve Alexander.

Hollwood’un ünlü çifti, bir yaşındaki ikizlerini kameralardan uzak tutmaya çalışsa da, sevimli bebekler ve Amal Clooney geçtiğimiz gün New York’ta bir otelden çıkarken görüntülendiler.