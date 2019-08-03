Amanda Seyfried ve Milo Ventimiglia kırmızı halıda rol arkadaşları köpeklerle
ABD'li oyuncular Amanda Seyfried ve Milo Ventimiglia, The Art of Racing in the Rain adlı filmin galasında, filmde rol alan iki köpekle birlikte poz verdi.
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Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Amanda Seyfried ve Milo Ventimiglia, önceki gün başrolleri paylaştıkları The Art of Racing in the Rain filminin galasına katıldı.
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Hollywood'da yapılan galada, kırmızı halıda poz veren oyunculara, yapımda rol alan iki Golden Retriever de eşlik etti.
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Garth Stein'in 23 dile çevrilen aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Simon Curtis üstlendi.
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Film, Enzo isimli yaşlı bir köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo, tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek, otomobil yarışçısı sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirir.
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Filmin önümüzdeki günlerde dünyada vizyona girmesi planlanıyor.