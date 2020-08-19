Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, tatilinden kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tarihi yarımadayı gezdikten sonra Boğaz turuna çıkan oyuncu, Ayasofya Camii'nden yeni fotoğrafını paylaştı

19.08.2020 - 12:39

Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 1
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul turuna devam ediyor.
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 2

Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, önceki gün Boğaz turuna çıktı.
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 3
34 yaşındaki oyuncu, mavi turundan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 4
Daha önce Ayasofya Camii önünde poz veren 34 yaşındaki aktris bu kez, Ayasofya'nın içinde çektirdiği fotoğrafını yayınladı.
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 5
Heard, "Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 6
Amber Heard'ün diğer paylaşımlarından bazıları...
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 7
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum - 8

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER