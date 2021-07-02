Amber Heard anne oldu

ntv.com.tr 02.07.2021 - 07:53
Sürekli eski eşi Johnny Depp ile karşılıklı açtıkları şiddet ve tazminat davalarıyla gündeme gelen Amber Heard, bu defa annelik haberiyle gündemde.
Ünlü oyuncu Amber Heard, hayranlarına süpriz bir şekilde, kızı olduğunu duyurdu.
35 yaşındaki Amerikalı yıldız, haberi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verdi.
Bebeğiyle bir fotoğrafını yayımlayan Heard, “Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum” dedi.
"KIZIM, HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI"
“Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, sözlerine şöyle devam etti:
“Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı.”
Heard’ın kızına verdiği Paige adının, ölen annesinin adı olduğu öğrenildi.
TAŞIYICI ANNEDEN DÜNYAYA GELDİ
Page Six’in haberine göre Heard’a sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, kızı bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.
"DOĞUMA ŞAHİT OLDU"
Heard’a yakın bir kaynak, “Oonagh kesinlikle muhteşem ve Amber de mutluluk sarhoşu. Her zaman anne olmak istediğini biliyordu ve bu onun en büyük dileğinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Amber, Oonagh'ın hayatına girmesine yardım eden harika kadına minnettar. Amber için en önemli şey, Oonagh'ın doğum anına şahit olabilmesi” diye konuştu.
"AYNI DURUMDAKİ KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR"
Kaynak ayrıca, “Doğurganlıkları hakkında konuşamayacaklarını hisseden, endişeli ve mahcup olan o kadar çok kadın var ki; Amber onların desteklendiklerini hissetmelerini ve doğurganlık sorunları olsa bile bebek sahibi olmanın birçok yolu olduğunu anlamalarını istiyor” dedi.