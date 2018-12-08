Amber Heard: Elon Musk ile hala görüşüyoruz

Hollywood yıldızı Amber Heard, eski sevgilisi Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk, ile hâlâ görüştüklerini söyledi. 32 yaşındaki oyuncunun sözleri yeniden birlikteliğini ilk işareti olarak yorumlandı.
1
Jason Momoa ile başrollerini paylaştığı Aquaman'de canlandırdığı Mera karakteriyle 21 Aralık'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Amber Heard, eski sevgilisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk hakkında konuştu.
2
1.5 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl ayrılan ikiliden oyuncu, Hollywood Reporter’a, “Onunla yakın dostluğumuz ve güzel bir ilişkimiz var. İkimiz de bilime aşığız. Ona saygı duyuyorum” açıklamasını yaptı.
3
32 yaşındaki oyuncunun bu sözleri yeniden birlikteliğin işaret olarak yorumlandı.
4
Nitekim Elon Musk'un ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” sözleri üzerine Amber Heard "Hala çok yakınız" demiş ve ikili tekrar bir araya gelmişti.
5
Ünlü çift ikinci deneme sonrası ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle noktalamıştı.