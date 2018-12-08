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Amber Heard: Elon Musk ile hala görüşüyoruz

Hollywood yıldızı Amber Heard, eski sevgilisi Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk, ile hâlâ görüştüklerini söyledi. 32 yaşındaki oyuncunun sözleri yeniden birlikteliğini ilk işareti olarak yorumlandı.

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    Jason Momoa ile başrollerini paylaştığı Aquaman'de canlandırdığı Mera karakteriyle 21 Aralık'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Amber Heard, eski sevgilisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk hakkında konuştu.

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    1.5 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl ayrılan ikiliden oyuncu, Hollywood Reporter’a, “Onunla yakın dostluğumuz ve güzel bir ilişkimiz var. İkimiz de bilime aşığız. Ona saygı duyuyorum” açıklamasını yaptı.

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    32 yaşındaki oyuncunun bu sözleri yeniden birlikteliğin işaret olarak yorumlandı.

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    Nitekim Elon Musk'un ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” sözleri üzerine Amber Heard "Hala çok yakınız" demiş ve ikili tekrar bir araya gelmişti.
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    Ünlü çift ikinci deneme sonrası ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle noktalamıştı.
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