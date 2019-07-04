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Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki davaya James Franco da dahil oldu

Amber Heard (33) ile Johnny Depp (56) arasında sular durulmuyor. Amerikalı aktrisin şiddete uğradığını söylediği günün ertesine gününe ait asansör görüntüleri durumu daha da karmaşık hale getirdi.

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    Johnny Depp, Amber Heard'e şiddet mi uyguladı yoksa 33 yaşındaki aktris, eski eşine iftira atıp itibarını mı zedeledi? 3 yıldır devam eden iddialar ve davalar bu soruların cevaplarına odaklandı.
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    Her şey 2015'te evlenen ünlü çiftten Amber Heard'ün 21 Mayıs 2016'da polise başvurup şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başladı.

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    Polis evde şiddet izine rastlayamadı, Depp eşinin vücudundaki darp izlerinin makyaj olduğunu öne sürdü.
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    Heard ise eski eşinin kendisini rol arkadaşı James Franco'dan (41) kıskanıp sinir krizi geçirdiğini iddia etti.

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    Uzun süre sessiz kalan Depp, önce Heard'ü evliyken kendisini milyarder Elan Musk'la aldatmakla suçladı sonra da itibarını zedelediği için 50 milyon dolarlık dava açtı.

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    Dava devam ederken Heard'ün şiddete uğradığını iddia ettiği günün ertesine ait asansör görüntüsü ortaya çıktı.
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    Heard, Depp ile yaşadığı apartmanın asansöründe oyuncu Franco ile sarılırken görüntülendi. Kameraların farkında olan ikinini yüzlerini saklamaya çalışmaları dikkat çekti.

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    Depp, eski eşinin yüzünde veya vücudunda darp içine rastlayıp rastlamadığına dair ifade vermesi için Franco'ya mahkeme celbi göndirdi.
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