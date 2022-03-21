Amber Heard-Johnny Depp davasında ünlüler tanıklık edecek

Haberler 21.03.2022 - 10:13
Hollywood yıldızları Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay ABD'nin Virginia eyaletinde görülmeye başlayacak. Her iki oyuncunun da birbirlerini iftirayla suçladığı davada birçok ünlü ismin ifadesine başvurulacak.
Independent'in Deadline'dan aktardığı habere göre 11 Nisan'da başlayacak davada Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve aktör James Franco da ifade verecek. Musk ve Franco, Heard'ün sunduğu tanık listesinde yer alıyor. Marvel yıldızı Paul Bettany de duruşmada Depp adına tanıklık edecek.
58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'ün evlilikleri sürerken Musk ve Franco'yla ilişki yaşadığını iddia ediyor.
Bununla birlikte Heard'ün çalışma arkadaşları aktör Jason Momoa, yönetmen James Wan ve yönetmen Zack Snyder gibi isimlerle yazışmaları da duruşmada sunulacak.
Heard'ün Mart 2019'da Washington Post'ta şiddet gördüğüne dair kaleme aldığı yazının ardından Depp, 50 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Heard de Depp'e Eylül 2020'de 100 milyon dolarlık davayla karşılık vermişti. Aquaman yıldızı evlilikleri sırasında Depp'ten çeşitli biçimlerde şiddet gördüğünü iddia ediyor.
Depp daha önce kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen tabloid gazete The Sun'ı mahkemeye vermiş ve Londra'da görülen davayı kaybetmişti. Ünlü aktörün temyiz başvurusu da reddedilmişti.
Hem Depp hem de Heard iki haftadan daha kısa sürmesi beklenen davada Yargıç Penny S. Azcatare'nin karşısına bizzat çıkacak.
Yargıcın mahkeme salonunda basına izin vermesi nedeniyle duruşmanın bir kısmı yayımlanabilecek.
Yargıç Azcarate'nin tüm iddiaları aynı anda dinlemesi bekleniyor.