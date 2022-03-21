Amber Heard-Johnny Depp davasında ünlüler tanıklık edecek

Hollywood yıldızları Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay ABD'nin Virginia eyaletinde görülmeye başlayacak. Her iki oyuncunun da birbirlerini iftirayla suçladığı davada birçok ünlü ismin ifadesine başvurulacak.

Independent'in Deadline'dan aktardığı habere göre 11 Nisan'da başlayacak davada Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve aktör James Franco da ifade verecek. Musk ve Franco, Heard'ün sunduğu tanık listesinde yer alıyor. Marvel yıldızı Paul Bettany de duruşmada Depp adına tanıklık edecek.