Amber Heard: Johnny Depp'e vurdum

Hollywood yıldızı Amber Heard, Johnny Depp’in kardeşini tıpkı Kate Moss’a yaptığını iddia ettiği gibi merdivenlerden atmasından korktuğunu söyleyerek, "Bunu yapmaması için ona vurdum" dedi.

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23.07.2020 - 10:23

Amber Heard, Depp’in kendisini eşini döven biri diye niteleyen haberin ardından The Sun’ın yayın haklarına sahip News Group Newspapers’a (NGN) açtığı davada ifade verdi.







Heard, Johnny Depp'in kız kardeşini merdivenlerden itmesine engel olmak için Depp’e vurduğunu kabul etti.







Heard, Londra’da süren iftira davasında verdiği ifadede Depp’in benzer bir muameleyi eski sevgilisi Kate Moss’a da yaptığını iddia etti.







Mart 2015’teki olaya atıfla Heard şu ifadeleri kullandı: "O gün kız kardeşimi korumak için Johnny’e vurdum. Daha önce sanıyorum eski kız arkadaşı Kate Moss’u da merdivenlerden aşağı ittiğini duymuştum. Ve o an bunu düşündüm ve Whitney’i korumak için karşılık verdim."







Heard, daha önce Avustralya’da yaşadıkları ve rehin tutulduğunu iddia ettiği olaya dair de açıklamalar yaptı. Depp’in avukatları Heard’ün kendi kendisine zarar verdiğini söylemesinin ardından Heard, “O akşamdan kalan yaralarım var. Kendine zarar veren Johnny, ben değilim” dedi.







Depp, Heard’ün mahkemeye sunduğu şiddet olaylarına ve daha önce Heard’e vurduğuna yönelik iddiaları reddediyor. Heard, ilişkileri sırasında Depp’in 14 farklı olayda kendisine şiddet uyguladığını belirtmişti.

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