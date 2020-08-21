Amber Heard, Kapadokya'da

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu Amber Heard, Bodrum ve İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Kapadokya'da çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini dile getirdi.

21.08.2020 - 11:37

Amber Heard, Kapadokya'da - 1
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard Bodrum ve İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti.
Amber Heard, Kapadokya'da - 2
Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Mısır Çarşısı'na giden ve Boğaz turu yapan Heard, bu kez Kapadokya'yı gezdi.
Amber Heard, Kapadokya'da - 3
Gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade eden Amber Heard, Kapadokya'da çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Amber Heard, Kapadokya'da - 4
Amber Heard'ün Türkiye tatilinden fotoğraflar...
Amber Heard, Kapadokya'da - 5
Amber Heard, Kapadokya'da - 6
Amber Heard, Kapadokya'da - 7
Amber Heard, Kapadokya'da - 8
Amber Heard, Kapadokya'da - 9
Amber Heard, Kapadokya'da - 10
Amber Heard, Kapadokya'da - 11
Amber Heard, Kapadokya'da - 12

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