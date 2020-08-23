Amber Heard Türkiye gezisine devam ediyor

23.08.2020 - 16:58 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 17:04
ABD’li ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard, kısa süre önce Londra'da eski eşi Johnny Depp’le karşı karşıya geldiği şiddet davasının ardından Türkiye gezisine çıktı. 34 yaşındaki oyuncu gezisinden yeni fotoğraflar paylaştı.
Eski eşi Depp’i kendisine şiddet uygulamakla suçlayan Heard, Depp ile mahkemede karşı karşı gelmişti. Şiddet iddiaları sonrası kendisi hakkında 'kadın döven' tabirini kullanan The Sun gazetesine iftira davası açan Depp ile Londra'daki mahkemeye çıkan Heard, evliliklerindeki şiddet olaylarını anlatmıştı.