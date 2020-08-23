Amber Heard Türkiye gezisine devam ediyor

Eski eşi Johnny Depp ile aralarındaki şiddet davasıyla bir süredir gündemde olan ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard, tatil için geldiği Türkiye’den sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.

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23.08.2020 - 16:58

ABD’li ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard, kısa süre önce Londra'da eski eşi Johnny Depp’le karşı karşıya geldiği şiddet davasının ardından Türkiye gezisine çıktı. 34 yaşındaki oyuncu gezisinden yeni fotoğraflar paylaştı.

Heard, son Instagram paylaşımında mayosu, bilgisayarı ve kitaplarıyla görülüyor.

Önce İstanbul’a ardından Kapadokya’ya geçen Heard, cami ziyareti sırasında giydiği kıyafetlerle gündeme gelmişti. Cami ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarda “sutyen takmadığı” için eleştirilen Heard, “Tüm günü İstanbul’un camilerinin büyüsünü görerek geçirdik. Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım” diye yazmıştı.

Kapadokya'dan da fotoğraf paylaşan Heard, manzaranın nefes kesici olduğunu belirtmişti.

Eski eşi Depp’i kendisine şiddet uygulamakla suçlayan Heard, Depp ile mahkemede karşı karşı gelmişti. Şiddet iddiaları sonrası kendisi hakkında 'kadın döven' tabirini kullanan The Sun gazetesine iftira davası açan Depp ile Londra'daki mahkemeye çıkan Heard, evliliklerindeki şiddet olaylarını anlatmıştı.

Depp ise esasen Heard’ın yönelttiği tüm suçlamaları bizzat aktristin yaptığını öne sürmüştü. Depp ayrıca evlilikleri sona ermeden önce Heard’ın Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’la ilişki yaşadığını iddia etmişti. Musk kendisiyle ilgili iddiaların tamamını reddetmişti.

Birbirlerine uyguladıkları şiddet iddialarıyla gündeme gelen Depp ve Heard’ın davasında nihai karar henüz verilmedi. Kararın eylül ayına kadar da belli olmayacağı tahmin ediliyor.