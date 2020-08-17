Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, bu kez Ayasofya'yı ziyaret ederek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

17.08.2020 - 11:43

Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 1
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Bodrum'un ardından İstanbul turuna devam ediyor.


Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 2

Heard, bu kez Kapalıçarşı, Ayasofya ve Süleymaniye Camii'ni gezdi.

Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 3
İstanbul gezisinden kareleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Şehre aşık oldum" diyen Heard, Ayasofya fotoğrafını da yaklaşık 4 milyon takipçili hesabından paylaştı.


Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 4
34 yaşındaki yıldız Kapalıçarşı'daki baharaçılardan alışveriş de yaptı.
Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 5
Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 6
Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 7
Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı - 8

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER