Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, bu kez Ayasofya'yı ziyaret ederek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Bodrum'un ardından İstanbul turuna devam ediyor. Heard, bu kez Kapalıçarşı, Ayasofya ve Süleymaniye Camii'ni gezdi. İstanbul gezisinden kareleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Şehre aşık oldum" diyen Heard, Ayasofya fotoğrafını da yaklaşık 4 milyon takipçili hesabından paylaştı. 34 yaşındaki yıldız Kapalıçarşı'daki baharaçılardan alışveriş de yaptı.