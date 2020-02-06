Amber Heard’ın Aquaman 2’den kovulması için 150 bin imza

We Got This Covered’da yer alan habere göre bu ses kaydının gündeme gelmesinden çok önce Johnny Depp hayranları, Amber Heard’ın Aquaman’in yakında çekilecek devam filminden çıkarılmasını talep eden bir imza kampanyası başlatmıştı.

"Amber Heard'ın aile içi şiddet konusu bilindiği ve kanıtlandığı için Warner Brothers ve DC Entertainment Heard’ı Aquaman 2 film projesinden çıkarmalı. Heard mağdurlarının çektiklerini görmezden gelmemeli ve bir istismarcıyı göz alıcı hale getirmemeliler. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddetin mağdurları. Bu kabul edilmeli ve istismarcı olduğu bilinen bir kişinin eğlence sektörü tarafından övülmesini önlemek için önlem alınmalı. Doğru olan şeyi yapın. Amber Heard’ı Aquaman 2’den çıkarın"