Amber Rose bornozuyla yürüyüşe çıktı

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Amber Rose, karantinaya bornozu ve terliğiyle çıktığı yürüyüşle ara verdi. Corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan ünlü yıldızlar zaman zaman farklı görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri olan model Amber Rose, geçtiğimiz günlerde bornozuyla görüntülendi. 36 yaşındaki Rose, geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında cep telefonuyla bir konuşma yaparken objektiflere takıldı. Bornozu ve terlikleriyle yürüyüşe çıkan Rose, bir süre sonra görüntülendiğini fark etse bile aldırış etmedi. Yüzündeki ciddi ifadeyi bozmayan model, telefon konuşmasını sürdürdü. Dünyaca ünlü rapçi Whiz Khalifa ile 2013- 2016 yılları arasında evli kalan Amber Rose'un bu birliktelikten Sebastian Taylor Thomaz adında çocukları bulunuyor.