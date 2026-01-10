Amca ve yeğen annesi olmayan "Karabaş"ı sahiplendi, yanlarından ayırmıyorlar biberonla besliyorlar

Annesi ölen kuzuyu sahiplenen amca Hakan Atay, kuzuyu sahiplenme sürecini anlattı ve şöyle konuştu:

“Kuzu da bize alıştı, süt ve her şeyi veriyoruz. Kuzuya çocuğumuz gibi bakıyoruz, beni hiç bırakmaz. Sürekli yeğenim ve benim yanımda durur, nereye gitsem gelir. Annesi ölmüştü ve bizde yanımıza aldık. Genelde süt ve mama veriyoruz, biberonla besliyoruz. Yoldan geçenler kuzuyu gördüklerinde bana satıyor musun diye soruyorlar ama bende satmıyorum diyorum.”