Amca ve yeğen annesi olmayan "Karabaş"ı sahiplendi, yanlarından ayırmıyorlar biberonla besliyorlar
10.01.2026 09:25
İHA
Hatay'da annesi olmayan kuzuyu sahiplenen amca ve yeğen "Karabaş"ı yanlarından ayırmıyorlar. Çevreden gelen Karabaş'ı satın alma tekliflerini ise reddediyorlar.
Antakya'nın Bitiren mahallesinde yaşayan Hakan Atay, kaynakçılık ve tesisatçılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Yeğeni Asu Atay'ın kendisinden kuzu istemesi üzerine Amca Atay, arkadaşının çiftliğindeki annesi olmayan kuzuyu sahiplendi. Atay, Karabaş adını verdikleri kuzu için “çocuk gibi bakıyoruz” dedi.
Kaynakçılık yaptığı yerin neşesi olan amca ve yeğen, Karabaş'ı yanlarından asla ayırmıyor. Görenleri mest eden Karabaş'a gelen satın alma tekliflerini reddeden Atay, kuzularını çok sevdiklerini ve satmayı da düşünmediklerini söyledi.
"BİBERONLA BESLİYORUZ"
Annesi ölen kuzuyu sahiplenen amca Hakan Atay, kuzuyu sahiplenme sürecini anlattı ve şöyle konuştu:
“Kuzu da bize alıştı, süt ve her şeyi veriyoruz. Kuzuya çocuğumuz gibi bakıyoruz, beni hiç bırakmaz. Sürekli yeğenim ve benim yanımda durur, nereye gitsem gelir. Annesi ölmüştü ve bizde yanımıza aldık. Genelde süt ve mama veriyoruz, biberonla besliyoruz. Yoldan geçenler kuzuyu gördüklerinde bana satıyor musun diye soruyorlar ama bende satmıyorum diyorum.”
Kuzuya büyük bir sevgiyle bakım veren ve ilgisini eksik etmeyen küçük yeğen Asu Atay 10 yaşında. Amcasıyla beraber baktığı Karabaş'ı ise yanından hiç ayırmadığını söyleyen Asu, Karabaş'a çok alıştığını ve onunla ilgilenmekten de büyük bir keyif aldığını söyledi.