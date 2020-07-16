Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı
Psikolog Mary Trump, amcası Donald Trump hakkındaki yeni kitabı üzerindeki yayın yasağının kalkmasının ardından konuştu. Kitabında Trump'ın tüm dünyayı sarsan icraatlarını bozuk aile işleyişine inerek açıklayan yeğen, bu kez amcasına istifa çağrısı yaptı.
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16.07.2020 - 14:27
Kitabı hakkındaki yayın yasağının kalkmasının ardından ABC kanalından George Stephanopoulos'a mülakat veren Mary Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te amcası Donald Trump'ın yanında olsaydı, ona istifa etmesini söyleyeceğini belirtti.
Amcası Donald'ı Ocak 2017'de yemin töreniyle Beyaz Saray'a taşınmasından birkaç ay sonra ziyaret ettiğini aktaran yeğen Trump, daha o zamandan amcasının baskılardan çok gerilmiş gözüktüğünü anlattı.
"Hatırladığım kadarıyla o zaman şöyle düşünmüştüm: Çok yorgun gözüküyor, bu göreve hazır değilmiş gibi gözüküyor" diye devam eden yeğen, bugün Oval Ofis'te ziyaret etse Trump'a ne diyeceği sorulduğunda çok kısa bir yanıt verdi: İstifa et"
Röportaj sırasında Trump'ın üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddiasının arkasında duran yeğen, yerine sınava giren kişinin kimliğini kanıtlayamayacağını kabul etti.
Beyaz Saray, meslekten psikolog Mary Trump'ın kitabını 'yalan dolan' diye nitelerken, Başkan'ın üniversite sınavı sahtekarlığına dair iddiayı yalanlamıştı.
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