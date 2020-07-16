Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı

Psikolog Mary Trump, amcası Donald Trump hakkındaki yeni kitabı üzerindeki yayın yasağının kalkmasının ardından konuştu. Kitabında Trump'ın tüm dünyayı sarsan icraatlarını bozuk aile işleyişine inerek açıklayan yeğen, bu kez amcasına istifa çağrısı yaptı.

16.07.2020 - 14:27

Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı - 1
Kitabı hakkındaki yayın yasağının kalkmasının ardından ABC kanalından George Stephanopoulos'a mülakat veren Mary Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te amcası Donald Trump'ın yanında olsaydı, ona istifa etmesini söyleyeceğini belirtti.
Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı - 2
Amcası Donald'ı Ocak 2017'de yemin töreniyle Beyaz Saray'a taşınmasından birkaç ay sonra ziyaret ettiğini aktaran yeğen Trump, daha o zamandan amcasının baskılardan çok gerilmiş gözüktüğünü anlattı.


Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı - 3
"Hatırladığım kadarıyla o zaman şöyle düşünmüştüm: Çok yorgun gözüküyor, bu göreve hazır değilmiş gibi gözüküyor" diye devam eden yeğen, bugün Oval Ofis'te ziyaret etse Trump'a ne diyeceği sorulduğunda çok kısa bir yanıt verdi: İstifa et" 


Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı - 4
Röportaj sırasında Trump'ın üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddiasının arkasında duran yeğen, yerine sınava giren kişinin kimliğini kanıtlayamayacağını kabul etti.


Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı - 5
Beyaz Saray, meslekten psikolog Mary Trump'ın kitabını 'yalan dolan' diye nitelerken, Başkan'ın üniversite sınavı sahtekarlığına dair iddiayı yalanlamıştı.

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