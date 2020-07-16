Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı

Amcası Donald'ı Ocak 2017'de yemin töreniyle Beyaz Saray'a taşınmasından birkaç ay sonra ziyaret ettiğini aktaran yeğen Trump, daha o zamandan amcasının baskılardan çok gerilmiş gözüktüğünü anlattı.

"Hatırladığım kadarıyla o zaman şöyle düşünmüştüm: Çok yorgun gözüküyor, bu göreve hazır değilmiş gibi gözüküyor" diye devam eden yeğen, bugün Oval Ofis'te ziyaret etse Trump'a ne diyeceği sorulduğunda çok kısa bir yanıt verdi: İstifa et"





