Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu?

TV yıldızı Scott Disick ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Amelia Gray Hamlin, önceki gün sevgilisiyle birlikte Malibu sokaklarında objektiflere takıldı. Gezinti esnasında Hamlin'in dudağındaki şişlikler ve morluklar dikkat çekti. 19 yaşındaki oyuncunun bu hali, akıllara "Dolgu mu yaptırdı?" sorusunu getirdi.

17.04.2021 - 07:12

Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 1

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin, geçtiğimiz gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Scott Disick ile birlikte Malibu'da görüntülendi.

Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 2
Siyah uzun kollu bluzunu rengarenk bir şort ile kombinleyen Hamlin, Disick ile gezintiye çıktı.

Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 3
O esnasında Amelia Gray Hamlin'in dudağındaki şişlikler ve morluklar dikket çekti.
Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 4
19 yaşındaki oyuncunun bu hali akıllara "Dolgu mu yaptırdı?" sorusunu getirdi.


Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 5
Ayrıca ikiliye, Scott Disick'in Kourntey Kardashian ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun da eşlik ettiği görüldü.
Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 6
Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 7
Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 8
Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu? - 9

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