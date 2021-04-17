Amelia Gray Hamlin'in dudaklarına ne oldu?

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin , geçtiğimiz gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Scott Disick ile birlikte Malibu'da görüntülendi.

Siyah uzun kollu bluzunu rengarenk bir şort ile kombinleyen Hamlin, Disick ile gezintiye çıktı.

O esnasında Amelia Gray Hamlin'in dudağındaki şişlikler ve morluklar dikket çekti.

19 yaşındaki oyuncunun bu hali akıllara "Dolgu mu yaptırdı?" sorusunu getirdi.

Ayrıca ikiliye, Scott Disick'in Kourntey Kardashian ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun da eşlik ettiği görüldü.