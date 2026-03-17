Ameliyat eder gibi tamir ediyor. Riskli ameliyatlarına saat tamir ederek hazırlanıyor

Kolesiyonunda 700 saat olan Savan, cerrahların mutlaka el antrenmanı yapması gerektiğini anlattı. Resim, geometrik cisimler çizmek ve birçok farklı metodlarla el kasların geliştirilebileceğini söyleyen Savan, en mantıklı ve verimli yöntemin ise saat bakımı olduğunu belirtti:

"Şu anda da el ameliyatını uyanık ve hareket ederek yapabiliyoruz. Orada da saat çalışıyorken bazı şeyleri tamir edebiliyorsunuz. O yüzden bir cerrah için genç ya da yaşlı olması fark etmez. Özellikle yaşlandığımızda el becerisini kaybetme korkumuz var. Bunu yenmenin yollarından bir tanesi bu tür mikro işleri yapmak. Onun dışında en iyi örnek bence saat tamir etmek."