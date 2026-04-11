74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, bugün safra kesesi ameliyatı oldu. Başarıyla geçen operasyon sonrası Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklama yaptı.

Ameliyatı yapan Baca, “İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik" dedi.

“AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLECEK”

Tatlıses'in bu sabah ameliyata alındığını ve safra kesesinde ciddi bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Baca, "O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz.”