Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
11.04.2026 12:44
Son Güncelleme: 11.04.2026 15:48
NTV - Haber Merkezi
Birkaç gündür hastanede tedavi altında olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. 74 yaşındaki Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili doktorlarından açıklama geldi.
Birkaç gün önce evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlandığını ve genel durumunun iyi olduğu söylendi. İmparator lakaplı ünlü sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu bilgisi de paylaşıldı.
"YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM"
7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı.
Tüm çocuklarının ve yakınlarının hastaneye koştuğu İbrahim Tatlıses, "Gel Konuşalım" programına yolladığı ses kaydında “Süperim… Yoğun bakımdayım ama süperim” ifadelerini kullandı.
AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA
74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, bugün safra kesesi ameliyatı oldu. Başarıyla geçen operasyon sonrası Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklama yaptı.
Ameliyatı yapan Baca, “İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik" dedi.
“AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLECEK”
Tatlıses'in bu sabah ameliyata alındığını ve safra kesesinde ciddi bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Baca, "O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz.”
TÜM ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan hastanede tüm çocuklarıyla görüşen İbrahim Tatlıses, küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses'i de yanına çağırmıştı. Baba oğulun görüşmede hıçkıra hıçkıra ağladıkları hatta Ahmet Tatlıses'in tansiyonunun yükseldiği ortaya çıkmıştı.
Basın mensuplarına hastane önünde açıklama yapan Ahmet Tatlıses, "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" diye aktarmıştı.
"AHMET'İ SEVMİYORUM, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Ancak İbrahim Tatlıses, aralarındaki buzların erimediğini ifade etti. Ünlü sanatçı, “Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım” dedi.
Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses içinse "Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor” ifadelerini kullandı.