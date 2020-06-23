Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B'nin, Muhteşem Yüzyıl dizisi seyrettiği ortaya çıktı. Ünlü rap'çiyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden attığı kızıyla ilgili videolar ele verdi. Cardi B, Türk dizisi tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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23.06.2020 - 07:12
Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı. 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcının Türk dizisi tercihi, Instagram'da paylaştığı videolar sayesinde anlaşıldı.
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı. Rap'çi Offset ile birlikteliğinden olan kızı Kulture Kiari Cephus'un videosunda, küçük kız oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.
Ünlü rap'çinin o hikaye paylaşımlarını görenler "Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı" diyerek Cardi B'yi sosya medyada 'trendler' arasına soktu.
Cardi B'nin izlediği bölümler, Meryem Uzerli'nin ayrılmasından sonra Vahide Perçin ile Pelin Karahan'ın kadroya katıldığı bölümlerdi.
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