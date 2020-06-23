Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B'nin, Muhteşem Yüzyıl dizisi seyrettiği ortaya çıktı. Ünlü rap'çiyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden attığı kızıyla ilgili videolar ele verdi. Cardi B, Türk dizisi tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

23.06.2020 - 07:12

Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 1
Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı. 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcının Türk dizisi tercihi, Instagram'da paylaştığı videolar sayesinde anlaşıldı.
Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 2
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı. Rap'çi Offset ile birlikteliğinden olan kızı Kulture Kiari Cephus'un videosunda, küçük kız oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.
Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 3

Ünlü rap'çinin o hikaye paylaşımlarını görenler "Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı" diyerek Cardi B'yi sosya medyada 'trendler' arasına soktu. 

Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 4
Cardi B'nin izlediği bölümler, Meryem Uzerli'nin ayrılmasından sonra Vahide Perçin ile Pelin Karahan'ın kadroya katıldığı bölümlerdi.
Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 5
Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 6
İşte o görüntüler...
Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - 7

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