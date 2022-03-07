Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım

Devlet Başkanı seçilmeden önce komedyen ve oyuncu olarak hayatını kazanan Volodimir Zelenski'nin birlikte çalıştığı Amerikalı yönetmen David Dodson, Zelenski'yi anlattı: Ona Chaplin diyordum, çünkü Charlie Chaplin'in tarzına sahipti.

Haberler 07.03.2022 - 11:25

Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım - 1

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısına karşı direnişiyle bir "kahraman"a dönüşen Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (44) daha önce komedyen ve oyuncu olarak hayatını kazanıyordu. Devlet başkanı seçildiği 2019'a kadar da mesleğini sürdürmüştü.

Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım - 2

Milliyet'in haberine göre, Zelenskiy'in oyunculuğu döneminde birlikte çalıştığı Amerikalı yönetmen ve film editörü David Dodson, "Volodya” olarak seslendiği dostu Zelenskiy’in mütevazı, sakin ve “ünlü kaprisi”nden uzak olduğunu söyledi.

Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım - 3

CHAPLIN LAKABI

Dodson, ilk 2008'de New York’ta film çekerken tanıştıklarını belirtirken, o dönem genç bir komedyen olan Zelenski’ye “Chaplin” lakabını taktıktan sonra arkadaşlıklarının pekiştiğini anlattı. Dodson, “Ona Chaplin diyordum, çünkü Charlie Chaplin'in tarzına sahipti. Komedideki fizikselliği, yüzüyle yapabildiği sanatsal şeyler ve gözlerinin içindeki sempatik ama hüzünlü, cansız ifade bana Chaplin'i hatırlatıyordu” dedi.

Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım - 4

Dodson, 10 filmde birlikte çalıştığı Zelenski'nin sette ve kamera arkasında nasıl biri olduğuna dair de yorumda bulundu. Yönetmen, bugünün Ukrayna Cumhurbaşkanı’nı sette “dört dörtlük bir profesyonel, çaba sarf etmeden komik olabilen, enerji dolu ve saygılı biri” olarak tanımladı.

Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım - 5

"BANA SPIELBERG GİBİ HİSSETTİRDİ"

Dodson ayrıca, “Bana kendimi Steven Spielberg gibi hissettirirdi. Aslında bu, kendisiyle gittiği her yere taşıdığı güç ve iyi niyetin bir göstergesiydi” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’in zamanla şöhreti artmasına rağmen mütevazılığını koruduğunu vurgulayan Dodson, "Volodya, Ukrayna'nın Tom Hanks'iydi. Filmleri ve programlarıyla Rusya'da da ünlüydü. Şimdi savaş haberlerini izlerken dostumun ülkesi Ukrayna'yı savunmasından büyük gurur duyuyorum, Volodya ve halkı için dua ediyorum" diye konuştu.

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