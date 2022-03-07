Amerikalı yönetmen: Volodimir Zelenski'ye Chaplin lakabını takmıştım

"BANA SPIELBERG GİBİ HİSSETTİRDİ"

Dodson ayrıca, “Bana kendimi Steven Spielberg gibi hissettirirdi. Aslında bu, kendisiyle gittiği her yere taşıdığı güç ve iyi niyetin bir göstergesiydi” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’in zamanla şöhreti artmasına rağmen mütevazılığını koruduğunu vurgulayan Dodson, "Volodya, Ukrayna'nın Tom Hanks'iydi. Filmleri ve programlarıyla Rusya'da da ünlüydü. Şimdi savaş haberlerini izlerken dostumun ülkesi Ukrayna'yı savunmasından büyük gurur duyuyorum, Volodya ve halkı için dua ediyorum" diye konuştu.