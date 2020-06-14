Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı

Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, Türk hayranlarını sevindiren bir paylaşım yaptı. Twitter'da bir hayranının, “Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına cevap veren yıldız şarkıcı, Türk DNA'sına sahip olduğunu itiraf etti.

14.06.2020 - 11:03

Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı - 1

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey, Instagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı.

Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı - 2

Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanan Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı ve söz yazarının paylaşımı büyük beğeni alırken çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı.

Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı - 3

Bir Türk hayranının Twitter'da "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına da duyarsız kalmayan 25 yaşındaki şarkıcı, şöyle bir cevap verdi: 

Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı - 4

"Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor. "

Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı - 5

Halsey'in bu açıklamasından sonra kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı, Halsey’e Türkiye tanıtımı yapıldı.

Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı - 6

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde George Floyd protestolarına katılmış ve yürüyüş sırasında polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.

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