Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanılmış. 1930'lu yıllara uzanan tarihi kasa

Edinilen bilgilere göre söz konusu kasa, 1930’lu yıllarda Harput’ta faaliyet gösteren Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanıldı. Konsolosluğun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ise kasa, Elazığ Ticaret Odası’na hediye edildi. Uzun yıllar Elazığ Ticaret Odası bünyesinde muhafaza edilen ahşap kaplı çelik kasa, daha sonra Elazığ Kent Müzesi koleksiyonuna dahil edildi. Günümüzde müzede sergilenen tarihi eser, hem yapısı hem de geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.