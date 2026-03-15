Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanılmış. 1930'lu yıllara uzanan tarihi kasa
15.03.2026 14:36
İHA
Elazığ Kent Müzesi’nde sergilenen ve geçmişi 1930’lu yıllara uzanan ahşap kaplı çelik kasa, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Bir dönem Harput’taki Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanılan tarihi kasa, dönemin izlerini günümüze taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor.
Edinilen bilgilere göre söz konusu kasa, 1930’lu yıllarda Harput’ta faaliyet gösteren Amerikan Konsolosluğu tarafından kullanıldı. Konsolosluğun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ise kasa, Elazığ Ticaret Odası’na hediye edildi. Uzun yıllar Elazığ Ticaret Odası bünyesinde muhafaza edilen ahşap kaplı çelik kasa, daha sonra Elazığ Kent Müzesi koleksiyonuna dahil edildi. Günümüzde müzede sergilenen tarihi eser, hem yapısı hem de geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ahşap kaplama ve gövdesiyle dönemin güvenlik anlayışını yansıtan kasa, Harput’un uluslararası ilişkiler açısından taşıdığı tarihi önemi de gözler önüne seriyor. Müze ziyaretçileri, yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip bu kasayı yakından inceleme fırsatı buluyor.