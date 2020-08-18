Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu)

Hollywood'da corona virüsün de etkisiyle evsiz sayısı 66 bine çıktı, suç oranı arttı. Ünlü isimler tek tek eğlence sektörünün merkezini terk etmeye başladı.

18.08.2020 - 07:17

Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 1
Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. Buna corona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.

Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 2

SALDIRILAR ARTTI

Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı.
Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 3
Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.
Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 4

1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood'u terk edenler arasında. 

Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 5

2 kez Oscar'a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden 

Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 6
Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa'da kalacaklarını açıkladı.
Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 7
Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman sadece film çekmek için Hollywood'a gidiyor.
Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu) - 8
Milyarder Elon Musk, Hollywood'daki evini satıp Teksas'a yerleşti.

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