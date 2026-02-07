Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri'ne geri sayım. Tarihe geçen adaylıklar

07.02.2026 13:45

NTV - Haber Merkezi

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri dağıtılıyor. Bu akşam düzenlenecek tören öncesi dikkat çeken adaylar ve favoriler belli oldu.

Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri'ne geri sayım. Tarihe geçen adaylıklar
NTV

Hollywood'da ödül sezonu heyecanı sürüyor. Oscar yarışının en güçlü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor.

 

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Kaliforniya Beverly Hilton'daki ödül töreninin sunuculuğunu Kumail Nanjiani üstlenecek.

"EN İYİ YÖNETMEN" KATEGORİSİNDE OSCAR'IN HABERCİSİ 1
AFP

"EN İYİ YÖNETMEN" KATEGORİSİNDE OSCAR'IN HABERCİSİ

Oscar Ödülleri öncesi "En iyi yönetmen" dalında kazananı önceden haber vermesiyle bilinen DGA Ödülleri'nde "Sinema Filmi Dalında Üstün Yönetmenlik Başarısı" dalında yarışan 5 adaydan ikisi tarihe geçti. Bu yılın adayları şöyle;

 

Paul Thomas Anderson/ One Battle After Another

Ryan Coogler/ Sinners

Guillermo del Toro/ Frankenstein

Josh Safdie/ Marty Supreme

Chloe Zhao/ Hamnet

2018'DEN BU YANA BİR İLK 2
AFP

2018'DEN BU YANA BİR İLK

Ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından biri olan Sinners'ın yönetmeni Ryan Coogler, bu kategoride aday gösterilen beşinci siyahi yönetmen olarak tarihe geçti.

 

Öte yandan bu durum 2018 yapımı Spike Lee imzalı "BlacKkKlansman" filminden bu yana ilk kez gerçekleşse de şimdiye kadar hiçbir siyahi yönetmen DGA'nın bu büyük ödülünü kazanamadı.

KENDİ REKORUNU KIRDI 3
AFP

KENDİ REKORUNU KIRDI

Bu listeye damga vuran bir diğer isimse Hamnet'in yönetmeni Chloe Zhao oldu. Bu adaylıkla kendi rekorunu egale eden Zhao; Jane Campion, Kathryn Bigelow ve Greta Gerwig ile birlikte birden fazla DGA adaylığı kazanan tek kadın oldu.

 

Bu kategoride bugüne kadar sadece 12 kadın aday gösterildi ve Zhao, iki kez aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu.

Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri'ne geri sayım. Tarihe geçen adaylıklar 4
AFP

"Frankenstein" filminin yönetmeni Guillermo Del Toro ise Oscar'a aday gösterilmemesine rağmen DGA listesinde yer almayı başardı.

FAVORİLER BELLİ OLDU 5
IMDB

FAVORİLER BELLİ OLDU

Öte yandan sinema eleştirmenleri bu kategoride Sinners'ın yönetmeni Ryan Coogler ile One Battle After Another'la Paul Thomas Anderson'ı favori gösteriyor.

 

Oscar yarışında 16 dalda aday gösterilen ve favoriler arasında yer alan Sinners'ın yönetmeni Ryan Coogler, ödülü kazanırsa bu kategoride ilk kez ödül kazanan siyahi yönetmen olarak bir başarı daha elde edebilir.

Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri'ne geri sayım. Tarihe geçen adaylıklar 6
IMDB

Paul Thomas Anderson ise "There Will Be Blood" ve "Licorice Pizza" adlı filmlerinin ardından üçüncü kez DGA Ödülleri'ne aday gösterildi.

 

En iyi yönetmen kategorisinde Altın Küre'yi evine götüren Anderson eğer DGA Ödülleri'nde de kazanan taraf olursa Oscar yarışında da öne çıkabilir.

TELEVİZYON KATEGORİSİNİN FAVORİLERİ 7
IMDB

TELEVİZYON KATEGORİSİNİN FAVORİLERİ

DGA Ödülleri'nde televizyon dalında da ödül sezonuna damga vuran "The Pitt", "The Studio" ve "Andor" adlı yapımlar öne çıkıyor.