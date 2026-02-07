Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri'ne geri sayım. Tarihe geçen adaylıklar

Bu listeye damga vuran bir diğer isimse Hamnet'in yönetmeni Chloe Zhao oldu. Bu adaylıkla kendi rekorunu egale eden Zhao; Jane Campion, Kathryn Bigelow ve Greta Gerwig ile birlikte birden fazla DGA adaylığı kazanan tek kadın oldu.

Bu kategoride bugüne kadar sadece 12 kadın aday gösterildi ve Zhao, iki kez aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu.