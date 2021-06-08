Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi)

2014 Miss Turkey Güzeli Amine Gülşe saçlarının rengin değiştirdi. Gülşe imajını değiştiren tek ünlü değil. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

ntv.com.tr 08.06.2021 - 14:30

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 1

Amine Gülşe

"Bazen değişiklik gerekir"

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 2
Amine Gülşe
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 3

Çağatay Ulusoy

Son olarak Hakan Muhafız disiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, saçlarına veda etti.  


Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 4
28 yaşındaki Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını yayınladı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 5
İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış dizinin final yapmasıyla sakallarına veda etti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 6
Fırat Tanış yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 7
Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü.


Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 8
Saçlarını kazıtan İşler, Ankara’daki çekimlere ara verilir verilmez Bodrum’a gitti. Ünlü oyuncunun kilo vermesi de dikkat çekti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 9

Demet Evgar

Star TV ekranlarındaki macerasını tamamlayan Avlu'nun başrolü Demet Evgar saç şeklini değiştirdi.


Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 10
Yeni imajı hayranlarının alışık olduğu halinden farklı olan Evgar, şu sıralar tatil yapıyor.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 11

Selçuk Yöntem ile Metin Akpınar

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.

Yöntem fotoğrafa,'Alttaki fotoğraf 1978 de çekildi. Kulüp 12 de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli..' notunu düştü.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 12
Halit Ergenç
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 13
Halit Ergenç
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 14

Bensu Soral

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 15

Mine Tugay

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.


Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 16

GENÇLİK YILLARI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar başta 40 yaşındaki oyuncunun hayranları olmak üzere birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 17

MİNE TUGAY BUGÜN

Tugay geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımla gündeme gelmişti. 

Son olarak yeni başlayacak olan Artvinli dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu, şu sıralar yeni projesinin hazırlıklarını da yapıyor. 

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 18

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 19

ŞÜKRAN OVALI

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Şükran Ovalı yeni imajıyla çekilen bir karesini sosyal medyadan, "Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba" notuyla yayınladı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 20
Futbolcu Caner Erkin'le evlenen Ovalı'nın geçtiğimiz aylar bir çocuğu dünyya gelmişti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 21

MUSTAFA SANDAL

Mustafa Sandal (48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 22

Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu.

Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savunurken kimileri ise estetik iddialarını ortaya attı.

Bu gelişmelerin ardından göz kapaklarını aldırdığı iddia edilen Sandal, "Ters ışıkta öyle çıktım. Gördüğünüz gibi bir ameliyat, bir estetik yok" açıklamasını yaptı. 

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 23

OZAN GÜVEN

Son olarak Fi dizisindeki Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven, yeni filmi 2 Arada için imajını tazeledi.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 24
Güven, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 2 Arada'daki rolü için sakallarını keserek bıyık bıraktı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 25

EDİS

Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis imaj yeniledi.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 26
27 yaşındaki Edis, yeni imajını "Bye" notuyla yayınladı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 27

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Los Angelas’ta Victoria’s Secret'ın seçmelerine katılmasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz saçlarını kestirdi.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 28
Yaşamayanlar dizisinin galasında sevgilisi Furkan Andıç ile görüntülenen oyuncu yeni imajıyla tüm bakışmarı üzerine topladı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 29

23 yaşındaki oyucunun yeni imajını Instagram hesabından Luna ile tanışın (Meet “Luna”) başlığıyla paylaşması kafaları karıştırdı. Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in, dizinin 2. yeni sezonunda da imaj değiştirmiş haliyle mi yer alacağı yoksa farklı bir rol  mü canlandıracağı merak konusu oldu.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 30
Vatanım Sensin dizisindeki rolü bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in organize ettiği 36’ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 31
Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek poz verdi. Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi ve ekledi: 5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 32
Yaz başında saçlarını kısacık kestiren Korel, 36. yaş gününde saçlarını jöleleyerek geriye doğru yatırdı ve farklı bir model tercih etti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 33
Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 34

GONCA VUSLATERİ

Oyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı. 


Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 35
Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 36

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 37

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı, Çiçero filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan Biricik, Marilyn Monroe ve Emel Sayın’a benzetildi.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 38

BORAN KUZUM

Son olarak Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 39
25 yaşındaki oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi. Kuzum, yeni sezon için birkaç projeyi değerlendirdiğini de belirtti.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 40

ELÇİN SANGU

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü. 

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 41
'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 42

AMİNE GÜLŞE

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 43
Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 44

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 45

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 46

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü. 


Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 47

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 48

MURAT BOZ

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 49

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 50

SILA

Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 51

37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 52

BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 53

BAŞAK DİZER

40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 54

ELÇİN SANGU

Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 55

ELÇİN SANGU

Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti. 

Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 56
Fahriye Evcen
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 57
Hadise
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 58
Özcan Deniz
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 59
Almeda Abazi
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 60
Esra Erol
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 61
Şeyma Subaşı
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 62
Tarkan
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 63
Sezen Aksu
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 64
Ebru Gündeş
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 65
Birce Akalay
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 66
Sibel Can
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 67
Pınar Altuğ
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 68
Deniz Akkaya
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 69
Gülşen
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 70
Ebru Şallı
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 71
Ayşecan Tatari
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 72
Ajda Pekkan
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 73
Seda Sayan
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 74
Çağla Şikel
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 75
Hande Yener
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 76
Gizem Hatipoğlu
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 77
Ceyda Ateş
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 78
Deniz Baysal
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 79
Mahsun Kırmızıgül
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 80
Gökçe Bahadır
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 81
Emina Sandal
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 82
İrem Sak
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 83
Petek Dinçöz
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 84
Tuğba Özay
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 85
Tuvana Türkay
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi) - 86
Hande Ataizi

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