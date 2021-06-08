Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi)

2014 Miss Turkey Güzeli Amine Gülşe saçlarının rengin değiştirdi. Gülşe imajını değiştiren tek ünlü değil. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 08.06.2021 - 14:30

Amine Gülşe "Bazen değişiklik gerekir"

Amine Gülşe

Çağatay Ulusoy Son olarak Hakan Muhafız disiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, saçlarına veda etti.







28 yaşındaki Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını yayınladı.

İstanbullu Gelin dizi sinde Adem karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış dizinin final yapmasıyla sakallarına veda etti.

Fırat Tanış yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü.







Saçlarını kazıtan İşler, Ankara’daki çekimlere ara verilir verilmez Bodrum’a gitti. Ünlü oyuncunun kilo vermesi de dikkat çekti.

Demet Evgar Star TV ekranlarındaki macerasını tamamlayan Avlu'nun başrolü Demet Evgar saç şeklini değiştirdi.







Yeni imajı hayranlarının alışık olduğu halinden farklı olan Evgar, şu sıralar tatil yapıyor.

Selçuk Yöntem ile Metin Akpınar Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.



Yöntem fotoğrafa,'Alttaki fotoğraf 1978 de çekildi. Kulüp 12 de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli..' notunu düştü.

Halit Ergenç

Halit Ergenç

Bensu Soral

Mine Tugay Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.







GENÇLİK YILLARI Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar başta 40 yaşındaki oyuncunun hayranları olmak üzere birçok kişi tarafından paylaşıldı.

MİNE TUGAY BUGÜN Tugay geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımla gündeme gelmişti. Son olarak yeni başlayacak olan Artvinli dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu, şu sıralar yeni projesinin hazırlıklarını da yapıyor.

ÇAĞLA ŞIKEL "2009-2019"

ŞÜKRAN OVALI Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Şükran Ovalı yeni imajıyla çekilen bir karesini sosyal medyadan, "Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba" notuyla yayınladı.

Futbolcu Caner Erkin'le evlenen Ovalı'nın geçtiğimiz aylar bir çocuğu dünyya gelmişti.

MUSTAFA SANDAL Mustafa Sandal (48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.

Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu. Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savunurken kimileri ise estetik iddialarını ortaya attı. Bu gelişmelerin ardından göz kapaklarını aldırdığı iddia edilen Sandal, "Ters ışıkta öyle çıktım. Gördüğünüz gibi bir ameliyat, bir estetik yok" açıklamasını yaptı.

OZAN GÜVEN Son olarak Fi dizisindeki Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven, yeni filmi 2 Arada için imajını tazeledi.

Güven, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 2 Arada'daki rolü için sakallarını keserek bıyık bıraktı.

EDİS Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis imaj yeniledi.

27 yaşındaki Edis, yeni imajını "Bye" notuyla yayınladı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ Los Angelas’ta Los Angelas’ta Victoria’s Secret 'ın seçmelerine katılmasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz saçlarını kestirdi.

Yaşamayanlar dizisinin galasında sevgilisi Furkan Andıç ile görüntülenen oyuncu yeni imajıyla tüm bakışmarı üzerine topladı.

23 yaşındaki oyucunun yeni imajını Instagram hesabından Luna ile tanışın (Meet “Luna”) başlığıyla paylaşması kafaları karıştırdı. Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in, dizinin 2. yeni sezonunda da imaj değiştirmiş haliyle mi yer alacağı yoksa farklı bir rol mü canlandıracağı merak konusu oldu.

Vatanım Sensin dizisindeki rolü bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in organize ettiği 36’ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.

Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek poz verdi. Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi ve ekledi: 5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor.

Yaz başında saçlarını kısacık kestiren Korel, 36. yaş gününde saçlarını jöleleyerek geriye doğru yatırdı ve farklı bir model tercih etti.

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

GONCA VUSLATERİ Oyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı.







Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.



1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

BURCU BİRİCİK Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı, Çiçero filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan Biricik, Marilyn Monroe ve Emel Sayın’a benzetildi.

BORAN KUZUM Son olarak Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Son olarak’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum , dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

25 yaşındaki oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi. Kuzum, yeni sezon için birkaç projeyi değerlendirdiğini de belirtti.

ELÇİN SANGU Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü.

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.

AMİNE GÜLŞE 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.





Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

ESRA AKKAYA Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI 2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü.

Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. (Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

MURAT BOZ Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.



Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.



18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

MURAT BOZ

CEM YILMAZ Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi.

SILA Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.

37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi.

BAŞAK DİZER Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

BAŞAK DİZER 40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır.

ELÇİN SANGU Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.

ELÇİN SANGU Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti. Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler

Fahriye Evcen

Hadise

Özcan Deniz

Almeda Abazi

Esra Erol

Şeyma Subaşı

Tarkan

Sezen Aksu

Ebru Gündeş

Birce Akalay

Sibel Can

Pınar Altuğ

Deniz Akkaya

Gülşen

Ebru Şallı

Ayşecan Tatari

Ajda Pekkan

Seda Sayan

Çağla Şikel

Hande Yener

Gizem Hatipoğlu

Ceyda Ateş

Deniz Baysal

Mahsun Kırmızıgül

Gökçe Bahadır

Emina Sandal

İrem Sak

Petek Dinçöz

Tuğba Özay

Tuvana Türkay

Hande Ataizi