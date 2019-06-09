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Amine Gülşe'den evlilik sonrası ilk hamle

Arsenalli futbolcu Mesut Özil'le dünyaevine giren Amine Gülşe evlilik sonrası ilk iş olarak sosyal medyada hesaplarında soyadını değiştirdi.

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    Amine Gülşe, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran'da dünyaevine girdi.


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    Düğün sonrası Gülşe, önceki gün sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncelledi.


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    Özil olarak yeni soyadını yazan teccilli güzelin eski soyadı Gülşe'yi hiç kullanmaması dikkat çekti.


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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptığı ikilinin düğününe birçok ünlü isimde katılmıştı.


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    Düğüne katılanlar arasında olan Acun Ilıcalı, "İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer" ifadelerini kullanmış ve bu mesaj Özil'in transfer iddialarını güçlendirmişti.
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