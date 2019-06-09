Amine Gülşe'den evlilik sonrası ilk hamle

Arsenalli futbolcu Mesut Özil'le dünyaevine giren Amine Gülşe evlilik sonrası ilk iş olarak sosyal medyada hesaplarında soyadını değiştirdi.
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Amine Gülşe, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran'da dünyaevine girdi.
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Düğün sonrası Gülşe, önceki gün sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncelledi.
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Özil olarak yeni soyadını yazan teccilli güzelin eski soyadı Gülşe'yi hiç kullanmaması dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptığı ikilinin düğününe birçok ünlü isimde katılmıştı.
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Düğüne katılanlar arasında olan Acun Ilıcalı, "İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer" ifadelerini kullanmış ve bu mesaj Özil'in transfer iddialarını güçlendirmişti.