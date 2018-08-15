Amine Gülşe'den Mesut Özil'in ailesine sürpriz ziyaret
İHA, ntv.com.tr
İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal'da forma giyen Zonguldaklı Mesut Özil'in sevgilisi Türk kökenli İsveç vatandaşı manken Amine Gülşe, Özil ailesine destek olmak amacıyla Zonguldak'a geldi.
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1ngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sevgilisi model Amine Gülşe, Zongudak’ın Devrek ilçesine gelerek ünlü futbolcunun ailesiyle birlikte vakit geçirdi.
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2Mesut Özil ile evlilik planları yaptığı konuşulan 25 yaşındaki Gülşe, ünlü futbolcunun annesi ve kuzenleriyle birlikte vakit geçirdi.
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3Gülşe, Devrek’te hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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4Aile ziyaretinin ardından Amine Gülşe, Zonguldak'tan ayrıldı.
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