Ampute çocuk manken Daisy-May Demetre podyumda (Moda haftasında ilk)
Çifte ampute çocuk manken Daisy-May Demetre, New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Demetre, Moda Haftası defilesinde podyuma çıkan ilk çifte ampute çocuk oldu.
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Bebekken iki bacağı ampute edilen dokuz yaşındaki manken Daisy-May Demetre, New York Moda Haftası defilesinde yürüdü.
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İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Daisy-May Demetre, Moda Haftası defilesinde podyuma çıkan ilk çifte ampute çocuk oldu.
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Daisy, 23 Eylül'de başlayacak olan Paris Moda Haftası'nda da Eiffel Kulesi'ndeki bir defilede de mankenlik yapacak.
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Baba Alex Demetre, "Daisy de Ella da inanılmaz bir gösteri sergiledi. Daisy profesyonel bir manken gibi yürüdü ve bunu yapmaktan zevk duydu. Başarısından dolayı kendisiyle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.
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Fibula (baldır) kemiği yeterince gelişmemiş bir halde doğan Daisy, mankenliğe sekiz yaşında başladı. Lulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedüs, Londra'daki Çocuk Moda Haftası'nda Daisy'nin mankenlik yaptığını görmüş ve New York Moda Haftası'na davet etmişti.