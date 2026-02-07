Ampute futbol takımı şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyor. Engelsiz kalplere umut oluyor

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, ampute futbol takımına büyük önem verdiklerini söyledi. Ampute takımının, ampute futboluna ciddi katkı sağladığını ve Türkiye'nin en modern ampute sahasına sahip olduklarını belirterek devam etti:

"Tek amacımız engelliler engelsiz olarak yaşasınlar istiyoruz. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak bu işi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun takımımıza her alanda destek veriyor. Teknik heyetimizde takıma çok ciddi önem veriyor. Sporcularımız tüm engellileri aşıyorlar ve başarılı oluyorlar."

Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde ettiklerini söyleyen Güzel, bu sene tekrardan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep ve Şahinbey'i temsil edeceklerini belirtti.