Ampute futbol takımı şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyor. Engelsiz kalplere umut oluyor
07.02.2026 10:38
İHA
Geçirdikleri kazalar sonucunda fiziksel engelli kalan ampute futbolcular, engellerini sporla aşıyor, gayretleriyle örnek oluyor.
2009'da kurulan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncuları, altyapı ve sportif desteklerle birçok başarıya imza attı. Başarıları ve hayat hikayeleriyle dikkat çeken oyuncular, futbolla engelleri aşıyor. Toplumsal engelleri aşan ampute oyuncular azim ve başarılarıyla örnek oluyor.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADILAR
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Ampute Futbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğunda ayrı ayrı 4 ve bir defa da Ampute Futbol Milli Takım ile dünya şampiyonluğu yaşayan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın oyuncuları, Türkiye'nin ve Gaziantep'in gururu oldu.
TAKIMIN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURUYORLAR
Kadrosunun ciddi bir kısmı Ampute Milli Takımı'nda yer alan ve başarılarını milli takıma da yansıtan oyuncular, milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. Özellikle engelli bireylere rol model olan ve ampute futboluna ilgiyi arttıran oyuncular, takıma yeni oyuncular kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor.
"ENGELLİLER ENGELSİZ YAŞASIN"
Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, ampute futbol takımına büyük önem verdiklerini söyledi. Ampute takımının, ampute futboluna ciddi katkı sağladığını ve Türkiye'nin en modern ampute sahasına sahip olduklarını belirterek devam etti:
"Tek amacımız engelliler engelsiz olarak yaşasınlar istiyoruz. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak bu işi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun takımımıza her alanda destek veriyor. Teknik heyetimizde takıma çok ciddi önem veriyor. Sporcularımız tüm engellileri aşıyorlar ve başarılı oluyorlar."
Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde ettiklerini söyleyen Güzel, bu sene tekrardan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep ve Şahinbey'i temsil edeceklerini belirtti.
"BİR KALBE DOKUNURSAKBİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"
Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü ve Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampte Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş, 22 yıldır ampute futbolcusu olduğunu ve 10 yıllık kalecilikten sonra takımın hocası olduğunu anlattı. 3 yıldır takıma antrenör olduğunu söyleyen Karakuş, şöyle konuştu:
“Amacımız bu futbol ile tüm engellileri tanıştırmak. Evde kalan engellilerimizi futbola, basketbola ve sporun diğer branşlarına katmak istiyoruz. Engellilerimiz yeter ki bize müracaat etsinler. Bir engellinin bile kalbine dokunursak bizim için büyük bir onur. Her zaman bunun için mücadele ediyoruz.”