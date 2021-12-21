Amy Pascal: Tom Holland ile Zendaya'ya aşık olmamalarını söyledim

Haberler 21.12.2021 - 11:23
Geçen hafta gösterime giren, ABD yapımı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminde bu ikonik karakteri Tom Holland (25) canlandırıyor. Oyuncu ve model Zendaya (25) ise baş karakterin sevgilisi MJ rolünü oynuyor. Örümcek Adam serisinin yapımcısı Amy Pascal, çekimler başlamadan önce iki oyuncuya çalışmanın etkilenmemesi için gerçek hayatta sevgili olmamaları uyarısında bulunduğunu açıkladı.
New York Times'ın haberine göre, Pascal, film için seçildiklerinde Holland ve Zendaya'yı ayrı olarak bir kenara çekip, "Filmdeki aşkı gerçek hayata taşımayın, aşk için değil iş için bir aradasınız" dediğini söyledi.
Yapımcı, bir önceki Örümcek Adam serisinde süper kahramanı canlandıran Andrew Garfield ile Emma Stone'a da aynı uyarıda bulunduğunu belirtti. Ama hem onlar hem de Holland ile Zendaya yapımcıyı dinlemeyerek gerçek hayatta da birbirine aşık oldu.
Pascal, "Film çekimleri sırasında senaryo gereği yaşanan aşkın gerçek hayata taşınmasının işi etkileyeceğini düşünüyordum. Uyarımın nedeni bu düşüncemdi. Ama hepsi beni görmezden gelip, filmdeki sevgili rollerinden sonra gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladılar" dedi.
Öte yandan, şu sıralar büyük aşk yaşayan Holland ve Zendaya'nın aralarındaki kimya uyumu beyaz perdeye de yansıdı. Öyle ki 17 Aralık'ta vizyona giren yeni Örümcek Adam filmi, 587 milyon 200 bin dolar hasılat ile tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi olma başarısını gösterdi.