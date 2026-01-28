Amy Winehouse'un kanlı bale pabuçları Türkiye'den çıktı. Ankaralı çifte milyonlarca liralık teklif yağıyor

Koleksiyonunda Amy Winehouse'a ait farklı dönemlerden 100'ün üzerinde kişisel eşya bulunduğunu aktaran Özgür Çift, "Elimde Amy Winehouse'un hafızalara kazınan meşhur 2008 Brit Awards 'Valerie' performansında giydiği kırmızı ekoseli korsesi de mevcut. Bu parça, onun görsel kimliğiyle tamamen özdeşleşmiş, koleksiyonun en yüksek temsil gücüne sahip eşyalarından biri. Ayrıca, 5 yaşındayken eğitim gördüğü Osidge anaokulunda öğretmeni Bayan Pailin'e yaptığı, ilk imzasını taşıyan el çizimi bir otoportre de koleksiyonumda yer alıyor." dedi.

Çift, koleksiyondaki en özel parçalardan birinin de sanatçının ana mikrofonu olduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Amy Winehouse, sahnede sesi ve mikrofonuyla devleşen bir sanatçıydı. 2007'den 2011'de Belgrad'da verdiği son konsere kadar aynı mikrofonu kullandı. Özellikle yaşamının son 4 yılında yanından ayırmadığı son derece kişisel bir parça. Belgrad'daki son performansın ardından İstanbul'da planlanan ancak iptal edilen konseri için ülkemize geldi, mikrofonu da yanında getirdi fakat burada sahneye çıkma fırsatı bulamadı. Londra'da hayata veda etmeden önce dünyada ayak bastığı son durak İstanbul'du."