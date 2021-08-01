Amy Winehouse'un yakın arkadaşı: 36 gün boyunca hiçbir şey yemeyip öldü

Amy Winehouse yemek bozukluğu bulumiadan da mustaripti ve son dönemlerinde basına yansıyan fotoğraflarında pek de iyi görünmüyordu.

Ölümünden sadece bir hafta önce Belgrad'da yaptığı Avrupa turnesinin ilk gecesinde, Winehouse şarkı sözlerini zar zor hatırlaması nedeniyle yuhalanmıştı.