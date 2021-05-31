Anadolu Efes'le şampiyon olan Buğrahan Tuncer'e oyuncu sevgilisi Eda Ece'den kutlama

Oyuncu Eda Ece, Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i tebrik etti. Ece, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gurur" ifadesini kullandı. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir süredir birliktelik yaşayan Eda Ece, Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu. Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur" yazdı. Ancak paylaşımı binlerce beğeni alan 30 yaşındaki oyuncu bir süre sonra paylaşımını sildi. Son olarak Yasak Elma'da rol alan Ece şu sıralar rol arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. Ece'ye tatilinde Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam gibi isimler eşlik ediyor.