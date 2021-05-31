Anadolu Efes'le şampiyon olan Buğrahan Tuncer'e oyuncu sevgilisi Eda Ece'den kutlama

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir süredir birliktelik yaşayan Eda Ece , Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu.

Ancak paylaşımı binlerce beğeni alan 30 yaşındaki oyuncu bir süre sonra paylaşımını sildi.

Son olarak Yasak Elma'da rol alan Ece şu sıralar rol arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.





