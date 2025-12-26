Anadolu'daki ilk cami olduğu biliniyor. Depremde yerle bir olmuştu, yeniden ibadete açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca kentin sembol simgelerinden olan ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Cami de depremde ağır hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık tarihinde ibadete açılacak.