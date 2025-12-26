Anadolu'daki ilk cami olduğu biliniyor. Depremde yerle bir olmuştu, yeniden ibadete açılıyor
26.12.2025 11:18
İHA
Hatay'da depremde yıkılan Habibi Neccar Cami, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 27 Aralık Cumartesi günü ibadete açılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca kentin sembol simgelerinden olan ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Cami de depremde ağır hasar aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık tarihinde ibadete açılacak.
Habibi Neccar Cami'nin ayağa kalkmasının Antakya'nın ayağa kalkması anlamına geldiğini ifade eden muhtar Fuat Gövce, "Depremde caminin sadece kıble duvarı ayaktaydı ve geri kalan her şey yıkılmıştı. Buradaki taşları içeride ayrıştırarak aslına uygun hale getirilip yerleştirildi" dedi.
Antakya'da bulunan tarihi cami, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından ziyaret edilen ortak bir dini mekan olarak biliniyor.
Girişindeki türbenin, İsa peygamberin çarmıha gerilişinden sonra Hristiyanlık dinini yaymak için Antakya'ya gelen Yahya (Barnabas) ve Yunus (Pavlos) adlı havarilere, yerin 4 metre altındaki mezarın ise onlara inanan ilk kişi olduğu düşünülen Habib-i Neccar'a ait olduğu varsayılıyor.
Roma dönemine ait bir pagan tapınağının üzerine yapılmış olan caminin ne zaman ve nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmese de, 7. yüzyılda inşa edildiği öngörülüyor. Tarihi yapı, modern Türkiye'nin sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olarak kabul ediliyor.
Habibi Neccar Cami Bizans yönetiminde kiliseye, Selçuklu ordularının Antakya'yı almasından sonra ise yeniden camiye dönüştürüldü.
Külliye, cumhuriyet döneminde çeşitli tarihlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirildi.