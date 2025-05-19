Andız kozalaklarının çekirdeklerini tespihe dönüştürüyor: Yoğun talep var
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerinden coğrafi işaret tescilli tespihler tasarlayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.
Tespihçiliğe 19 yaşında çırak olarak başlayan Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.