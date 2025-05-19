Andız kozalaklarının çekirdeklerini tespihe dönüştürüyor: Yoğun talep var

Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz" diye konuştu.