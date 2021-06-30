Andra Day'den Brad Pitt açıklaması

Şarkıcı Andra Day, Brad Pitt ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Day, yıldız oyuncuyla birlikte olmadıklarını vurgulayarak "Hiç tanışmadık" dedi.

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30.06.2021 - 17:19

Andra Day, Brad Pitt ile Oscar töreninde tanıştıkları ve birbirlerine numaralarını verdiklerine dair iddiaları yalanladı.







Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Day Pitt'le hiç tanışmadığını vurgulayarak "Birlikte değiliz. Birbirimizi tanımıyoruz bile" dedi.







İddiaların uydurma olduğunu dile getiren Day, The Mirror'da çıkan ilişki haberi hakkında ilk olarak kardeşinin kendisini uyardığını söyledi.







36 yaşındaki şarkıcı, Pitt'in çalışmalarının hayranı olduğunu da söylerek, "O harika. Acayip yetenekli, muhteşem" diye konuştu.







Pitt, Angelina Jolie'den 2016 yılında ayrılmıştı. Yıldız oyuncunun Jolie ile çocuklar için velayet savaşı sürüyor.

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