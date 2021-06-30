Andra Day'den Brad Pitt açıklaması

Şarkıcı Andra Day, Brad Pitt ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Day, yıldız oyuncuyla birlikte olmadıklarını vurgulayarak "Hiç tanışmadık" dedi.

30.06.2021 - 17:19 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 17:20

Andra Day'den Brad Pitt açıklaması - 1
Andra Day, Brad Pitt ile Oscar töreninde tanıştıkları ve birbirlerine numaralarını verdiklerine dair iddiaları yalanladı.


Andra Day'den Brad Pitt açıklaması - 2
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Day Pitt'le hiç tanışmadığını vurgulayarak "Birlikte değiliz. Birbirimizi tanımıyoruz bile" dedi.


Andra Day'den Brad Pitt açıklaması - 3
İddiaların uydurma olduğunu dile getiren Day, The Mirror'da çıkan ilişki haberi hakkında ilk olarak kardeşinin kendisini uyardığını söyledi.


Andra Day'den Brad Pitt açıklaması - 4
36 yaşındaki şarkıcı, Pitt'in çalışmalarının hayranı olduğunu da söylerek, "O harika. Acayip yetenekli, muhteşem" diye konuştu.


Andra Day'den Brad Pitt açıklaması - 5
Pitt, Angelina Jolie'den 2016 yılında ayrılmıştı. Yıldız oyuncunun Jolie ile çocuklar için velayet savaşı sürüyor.

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