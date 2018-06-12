Andrew Watt'tan Rita Ora'nın ayaklarına özel ilgi

Tatil sezonunu açan ve İtalya'ya giden dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora güneşlenirken sevgilisi Andrew Watt ayak parmaklarına özel ilgi gösterdi. Watt sevgilisinin ayak parmaklarını severken ve öperken görüntülendi.
1
Tatil için İtalya'ya giden ve havuz kenarında güneşin tadını çıkaran Rita Ora, sevgilisi Andrew Watt'ın ilginç sevgi gösterisiyle karşılaştı.
2
Toskana bölgesinde tatil yapan Andrew Watt, Rita Ora'nın ayaklarıyla ilgilendi.
3
Ora, şezlongunda güneşlenirken sevgilisi ayağının parmaklarını öperken objektiflere yansıdı. O görüntüler magazin gündemine damga vurdu.
4
27 yaşındaki şarkıcı sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitap okumaya devam etti.
5
Tatilde arkadaşlarının da eşlik ettiği ikiliden Ora, daha sonra ise sevgilisini göbeğinden öptü.