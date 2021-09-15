Andrey Zvyagintsev corona virüs sonrası yoğun bakımda: Akciğerinde hasar kaldı
Kariyerinde birçok ödüle layık görülen Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev, corona virüs sonrası akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Covid 19 sonrası hasar kalan ve yoğun bakımda tedavi gören usta yönetmenin durumunun kritik olduğu açıklandı.
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15.09.2021 - 10:13
Covid-19 sonrası ağır akciğer hasarı teşhisi konan usta yönetmen Andrey Zvyagintsev'in durumunun kritik olduğu açıklandı.
Leviathan, The Return, Loveless ve Elena gibi yapımlarda imzası bulunan Zvyagintsev yoğun bakımda tedavi görüyor.
Zvyagintsev'in son corona virüs testlerinin negatif çıktığı ama doktorların ağır akciğer hasarı teşhisi koyduğu belirtildi.
Usta yönetmenin Covid 19 sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Beş seneye yakın bir aradan sonra What Happens adlı yeni filminin çalışmalarına başlayan 57 yaşındaki yönetmen, geçtiğimiz aylarda corona virüse yakalanmıştı.
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