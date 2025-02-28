Anemisi olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre anemisi olanlar oruç tutabilir mi?

ANEMİSİ OLANLAR ORUÇ SIRASINDA HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİ?

Anemisi bulunanlar, oruç döneminde demir ve diğer önemli minerallerin eksikliğini gidermek için özellikle kırmızı et, yumurta, kuru baklagiller, ıspanak ve karaciğer gibi besinlere yer vermelidir. Bu gıdalar kırmızı kan hücrelerinin yapımında kritik role sahip demir ve B12 açısından zengindir. Demirin vücutta daha iyi emilebilmesi için iftarda veya sahurda C vitamini kaynağı meyve ve sebzeler tüketmek faydalıdır. Örneğin, domates, biber, turunçgiller veya maydanoz gibi gıdalar demir emilimini güçlendirir. Aşırı yağlı veya şekerli yiyecekler, sindirim sistemini zorlayarak vücuda ek yük bindirir. Bunun yerine sağlıklı yağlar, tam tahıllar ve dengeli protein kaynakları içeren öğünler tercih edilebilir. Yeterli su tüketimi de unutulmamalıdır.





ANEMİSİ OLANLAR ORUÇ TUTARKEN HANGİ RİSKLERLE KARŞILAŞABİLİR?

ANEMİSİ OLANLARIN ORUÇ TUTARKEN SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Anemisi olanlar, oruç sırasında uzun süren açlık ve susuzluğun etkisiyle halsizlik, baş dönmesi, bitkinlik ve çarpıntı gibi belirtiler yaşayabilir. Özellikle kronik veya ileri seviyede anemisi olanlarda bu belirtiler daha erken ve daha yoğun ortaya çıkabilir. Gün içerisinde su ve besin alımının olmaması, vücudun kan üretimi için gerekli demir, vitamin ve mineralleri alamamasına neden olur. Kan değerlerinin hızlı şekilde düşmesi, bayılma veya ciddi çarpıntı gibi durumlara yol açabilir. Ayrıca sıcak iklimlerde oruç tutarken terleme artışı da sıvı kaybını çoğaltır ve anemi semptomlarını şiddetlendirebilir. Tüm bu riskler sebebiyle doktor onayı alınmadan oruç tutmak, anemisi olanlar için sakıncalı olabilir.Anemisi olanlar için yeterli su tüketimi, vücudun dengesini sağlamak ve kan dolaşımını desteklemek adına kritik önemdedir. Sahur ve iftar arasındaki süre boyunca düzenli şekilde su içilmeli, vücudun kaybettiği sıvıyı telafi etmek hedeflenmelidir. Özellikle iftar sonrasında peş peşe aşırı miktarda su içmek yerine, akşamdan sahura kadar belirli aralıklarla içmek daha faydalıdır. Çay ve kahve gibi içecekler, fazla tüketildiğinde vücuttan su atılmasına katkı sağlayabilir ve demir emilimini düşürebilir. Dolayısıyla bu içeceklerin miktarı sınırlanmalıdır. Ayran, taze meyve suyu veya sebze suları da anemisi olanlar için su ihtiyacını karşılamaya yardımcı alternatiflerdir. Uzmanlar, yeterli sıvı alımının anemi belirtilerini hafifletebileceğini belirtir.