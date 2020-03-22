Angela Merkel corona günlerinde alışverişte

ntv.com.tr 22.03.2020 - 15:53
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’deki Mitte bölgesinde süper market alışverişi yaparken görüntülendi.
Sık sık kendi alışverişini kendi yapan Merkel’in bugünkü alışverişinde dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.
Corona virüs salgınıyla mücadele eden Almanya’da bugüne dek 21 bin vaka görülürken 75 ölüm gerçekleşti.
Merkel, corona virüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euro’luk ekonomik yardım paketi açıkladı.
Paket, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olma özelliği taşıyor.