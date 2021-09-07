Angelina Jolie: Afgan kadınları ve çocukları düşünüyorum

ABD'li yıldız oyuncu Angelina Jolie, "ABD, Afgan sivil toplumu ve Afgan kadınlarının neredeyse tamamen dışlandığı müzakerelere asla dahil olmamalıydı. Bunu hiç yapmamalıydık" dedi. Jolie, "İşe veya okula gidip gidemeyeceklerini bilmeyen tüm kadın ve kızları düşünüyorum. Özgürlüklerini kaybedeceklerinden endişe eden genç Afganları düşünüyorum" diyerek açıklamalarda bulundu.

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07.09.2021 - 07:31

Hollywood yıldızı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Afganistan’daki gelişmeleri sistematik bir siyasi başarısızlık örneği olarak gördüğünü belirtti.







Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Jolie, "Afganistan’daki durum münferit bir vaka değil. Onlarca yıldır insan haklarının ihmal edilmesi, iyi düşünülmüş insan hakları temelli müdahalelerin olmaması ve uluslararası sistemin çöküşü anlamına geliyor" dedi.







Tüm dünyanın 20 yıl öncesinden daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğuna vurgu yapan yıldız oyuncu, “Daha fazla çözülmemiş çatışmamız ve milyonlarca mültecimiz daha var” diye konuştu.







Jolie, “İşe veya okula gidip gidemeyeceklerini bilmeyen tüm kadın ve kızları düşünüyorum. Özgürlüklerini kaybedeceklerinden endişe eden genç Afganları düşünüyorum” diye ekledi.







Jolie, “ABD, Afgan sivil toplumu ve Afgan kadınlarının neredeyse tamamen dışlandığı müzakerelere asla dahil olmamalıydı. Bunu hiç yapmamalıydık” ifadelerini kullandı.