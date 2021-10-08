Eylül ayında Jolie’nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.