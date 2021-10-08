, ile ortak mülkündeki hissesini sattı

, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu.

Haberler 08.10.2021 - 09:01

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 1

Resmi olarak Nisan 2020’de boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren ve ’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili gelişme yaşandı. 

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 2

Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu.

 

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 3

Jolie, hisselerini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı. 164 milyon dolarlık şato, 46 yaşındaki Jolie ile 57 yaşındaki Pitt’in 2008'de evlendikleri yerdi. 

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 4

Eylül ayında Jolie’nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 5

Alkol üreticisi Stoli Group'un küresel CEO'su Damian McKinney, Stoli'nin Miraval'ın olağanüstü şaraplarına ve markasına duyduğu hayranlığı dile getirdi. 'in yanında yer almaktan heyecan duyduğunu belirtti.

 

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 6

Çiftin devam eden yasal mücadelelerine hakim bir kaynak, son davalar hakkında “Angelina'nın Brad'e yönelik eylemleri sürekli olarak kinci nitelikte. Bu, bir kişinin kuralları aşmaya ve yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmasının başka bir örneğidir” ifadesini kullandı.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı - 7

, Ağustos 2016'da 'uzlaşmaz farklılıklar' nedeniyle ’e boşanma davası açmıştı. Nisan 2020’de boşanma davası sonuçlanan çiftin 19 yaşındaki çocuğu Maddox dışında Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ile Knox’un (12) velayetlerini almıştı.  

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