Angelina Jolie, Brad Pitt’i asla affetmeyecek

Angelina Jolie, beş yıldır süren velayet davasını keybetse de mücadeleden vazgeçmiyor. Brad Pitt'i asla affetmeyecek olan 45 yaşındaki Hollywood yıldızı hukuk savaşı için her şeyini vermeye hazır. Brad Pitt, Angelina Jolie ile çocukların velayeti için savaştığı davaya geçen hafta kazandı. US Weekly’nin haberine göre, Angelina Jolie mahkemenin sonucu karşısında hayal kırıklığına uğradı ancak yine de yasal mücadelenin henüz bitmediğini düşünüyor. Haberin dayandırıldığı kaynak “Onu asla affetmeyecek. Ancak henüz mahkemenin bitmekten çok uzak olduğuna ve adaletin galip geleceğine inanıyor” dedi. Maleficent yıldızının mahkeme kararına itiraz etmek için 'sahip olduğu her şeyi' vereceği de iddia edildi. Angelina ve Brad’in velayetlerini paylaştığı Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizleri Knox Vivienne adında altı çocuğu var. Geçen hafta mahkeme, Brad ve Angelina'nın artık reşit olmayan Maddox dışındaki tüm çocuklarının velayetini paylaşmasına karar verdi. Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var / Haber Detay- Tıkla Oku