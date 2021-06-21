Angelina Jolie Burkina Faso'da mülteci kampında

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi Angelina Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti.
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21.06.2021 - 10:31
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde Burkina Faso gitti. Jolie, ülkenin kuzeyindeki 11 binden fazla Malili mülteciyi ağırlayan bir kamp olan Goudebo'da mültecilerle bir araya geldi.
Jolie, Batı Afrika ülkesinin kuzeydoğusundaki Goudebou'daki kampı, BM mülteci örgütü UNHCR'nin büyükelçisi unvanıyla ziyaret etti.
Mültecilerle ilgili birçok etkinliğe katılan Jolie, daha önce ise Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı kampı çocukları Zahara ve Shiloh ile birlikte ziyaret etmişti.
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