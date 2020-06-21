Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım

Bir zamanlar Hollywood'un gözde çifti olan ve ‘Brangelina’ olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in altı çocuklu mutlu aile hayatı boşanmayla sona erdi. Boşanma hakkında konuşan Jolie, "çocuklarının iyiliği için" boşanma kararı aldığını söyleyerek, bunun da doğru bir karar olduğunu vurguladı.

21.06.2020 - 11:55

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 1

‘Brangelina’ lakaplı ünlü Hollywood çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt’in yolları boşanma kararıyla ayrıldı. Çift, Eylül 2016’da başlayan ve Nisan 2019’da sona eren boşanma davası sürecinde ve sonrasında ayrılıklarıyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Angelina Jolie, bu konudaki nadir açıklamalardan birini Vogue dergisine yaptı.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 2

İLK KEZ ANLATTI 

Boşandıktan sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına adayan 45 yaşındaki Jolie, "çocuklarının iyiliği için" boşanma kararı aldığını söyledi. Ünlü yıldız bunun da doğru bir karar olduğunun altını çizdi. Jolie ayrıca, altı çocuğunu "çok cesur ve güçlü genç insanlar" diyerek tanımladı.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 3

“SESSİZLİĞİMDEN YARARLANDILAR”

Jolie, 56 yaşındaki Pitt'ten boşanmasıyla ilgili olarak, "Doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı, ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar" diye konuştu.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 4

ÇOCUKLARIYLA YAŞIYOR 

Jolie, boşanmanın ardından, velayetleri için büyük uğraş verdiği çocukları 16 yaşındaki Pax Thien, 15 yaşındaki Zahara, 14 yaşındaki Shiloh, 11 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox ile birlikte yaşıyor. 18 yaşındaki oğlu ve ilk çocuğu Maddox, yüksek öğrenim için Güney Kore'ye gitmişti, ancak corona virüs salgını nedeniyle evine döndü.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 5

"ONLARLA HAMİLELİK HAKKINDA KONUŞAMAM"

Üçü biyolojik, üçü de evlatlık altı çocuğu bulunan Jolie, evlerinde "evlat edinme" ve "yetimhane" gibi kelimelerin pozitif algılandığını belirtti. Ünlü yıldız evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "Onlarla hamilelik hakkında konuşamam. Ama onları bulma serüvenimi ve gözlerinin içine ilk kez bakmanın nasıl bir şey olduğunu konuşabilirim" dedi.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 6

"NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLMELİLER"

Jolie evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak, "köklerinin ait olduğu yerlere ilgilerini asla kaybetmemeleri gerektiğini de vurguladı. Jolie, çocuklarının farklı ülkelerden ve köklerden gelmesiyle ilgili olarak "Onları onurlandırın, onlardan öğrenin. Bu çıkabileceğiniz en harika yolculuk" diye konuştu.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 7

FARKLI ÜLKELERDEN EVLAT EDİNDİ

Jolie, ilk çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan kızı Zahara'yı Etiyopya'dan ve oğlu Pax Thien'i de Vietnam'dan evlat edindi.

Brad Pitt ile ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, Namibya'da; ikizleri Vivienne ve Knox da annesinin köklerinin de uzandığı Fransa'da dünyaya geldi.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 8

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2004'te birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mres. Smith) adlı filmin setinde tanıştı. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt bu aşk uğruna ondan boşandı. Pitt ve Jolie 2014 yılında çocuklarının şahitliğinde resmi olarak evlendi. Ancak iki yıl sonra boşanmaya karar verdi.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 9

ARTIK ARALARI İYİ

Jolie ve Pitt ikilisinin biyolojik çocuklarının yanı sıra evlat edindikleri çocukları da “Jolie-Pitt” soyadını taşıyor. Çift, boşanmanın ardından çocuklarının velayeti konusunda zorlu bir mücadeleye girişti. Ancak çocuklar için bir velayet programı belirlendi. Program, ikilinin geçmişte yaşadıkları gerilimi yaratmaktan uzak. Çocuklar hem anneleri hem de babalarıyla zaman geçiriyor. Bu durum, Jolie ve Pitt’in ilişkisine de yansıdı ve çifte yakın kaynaklara göre boşanmadan bu yana ilişkilerinde en iyi dönem, yaşıyorlar.

Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 10
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 11
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 12
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 13
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 14
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 15
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 16
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 17
Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım - 18

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