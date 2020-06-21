Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım

21.06.2020 - 11:55
‘Brangelina’ lakaplı ünlü Hollywood çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt’in yolları boşanma kararıyla ayrıldı. Çift, Eylül 2016’da başlayan ve Nisan 2019’da sona eren boşanma davası sürecinde ve sonrasında ayrılıklarıyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Angelina Jolie, bu konudaki nadir açıklamalardan birini Vogue dergisine yaptı.
İLK KEZ ANLATTI
Boşandıktan sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına adayan 45 yaşındaki Jolie, "çocuklarının iyiliği için" boşanma kararı aldığını söyledi. Ünlü yıldız bunun da doğru bir karar olduğunun altını çizdi. Jolie ayrıca, altı çocuğunu "çok cesur ve güçlü genç insanlar" diyerek tanımladı.
“SESSİZLİĞİMDEN YARARLANDILAR”
Jolie, 56 yaşındaki Pitt'ten boşanmasıyla ilgili olarak, "Doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı, ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar" diye konuştu.
ÇOCUKLARIYLA YAŞIYOR
Jolie, boşanmanın ardından, velayetleri için büyük uğraş verdiği çocukları 16 yaşındaki Pax Thien, 15 yaşındaki Zahara, 14 yaşındaki Shiloh, 11 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox ile birlikte yaşıyor. 18 yaşındaki oğlu ve ilk çocuğu Maddox, yüksek öğrenim için Güney Kore'ye gitmişti, ancak corona virüs salgını nedeniyle evine döndü.
"ONLARLA HAMİLELİK HAKKINDA KONUŞAMAM"
Üçü biyolojik, üçü de evlatlık altı çocuğu bulunan Jolie, evlerinde "evlat edinme" ve "yetimhane" gibi kelimelerin pozitif algılandığını belirtti. Ünlü yıldız evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "Onlarla hamilelik hakkında konuşamam. Ama onları bulma serüvenimi ve gözlerinin içine ilk kez bakmanın nasıl bir şey olduğunu konuşabilirim" dedi.
"NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLMELİLER"
Jolie evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak, "köklerinin ait olduğu yerlere ilgilerini asla kaybetmemeleri gerektiğini de vurguladı. Jolie, çocuklarının farklı ülkelerden ve köklerden gelmesiyle ilgili olarak "Onları onurlandırın, onlardan öğrenin. Bu çıkabileceğiniz en harika yolculuk" diye konuştu.
FARKLI ÜLKELERDEN EVLAT EDİNDİ
Jolie, ilk çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan kızı Zahara'yı Etiyopya'dan ve oğlu Pax Thien'i de Vietnam'dan evlat edindi.
Brad Pitt ile ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, Namibya'da; ikizleri Vivienne ve Knox da annesinin köklerinin de uzandığı Fransa'da dünyaya geldi.
Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2004'te birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mres. Smith) adlı filmin setinde tanıştı. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt bu aşk uğruna ondan boşandı. Pitt ve Jolie 2014 yılında çocuklarının şahitliğinde resmi olarak evlendi. Ancak iki yıl sonra boşanmaya karar verdi.
ARTIK ARALARI İYİ
Jolie ve Pitt ikilisinin biyolojik çocuklarının yanı sıra evlat edindikleri çocukları da “Jolie-Pitt” soyadını taşıyor. Çift, boşanmanın ardından çocuklarının velayeti konusunda zorlu bir mücadeleye girişti. Ancak çocuklar için bir velayet programı belirlendi. Program, ikilinin geçmişte yaşadıkları gerilimi yaratmaktan uzak. Çocuklar hem anneleri hem de babalarıyla zaman geçiriyor. Bu durum, Jolie ve Pitt’in ilişkisine de yansıdı ve çifte yakın kaynaklara göre boşanmadan bu yana ilişkilerinde en iyi dönem, yaşıyorlar.