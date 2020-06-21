Angelina Jolie: Çocuklarımın iyiliği için boşandım

ARTIK ARALARI İYİ

Jolie ve Pitt ikilisinin biyolojik çocuklarının yanı sıra evlat edindikleri çocukları da “Jolie-Pitt” soyadını taşıyor. Çift, boşanmanın ardından çocuklarının velayeti konusunda zorlu bir mücadeleye girişti. Ancak çocuklar için bir velayet programı belirlendi. Program, ikilinin geçmişte yaşadıkları gerilimi yaratmaktan uzak. Çocuklar hem anneleri hem de babalarıyla zaman geçiriyor. Bu durum, Jolie ve Pitt’in ilişkisine de yansıdı ve çifte yakın kaynaklara göre boşanmadan bu yana ilişkilerinde en iyi dönem, yaşıyorlar.